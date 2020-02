Los contactos de la mujer italiana de Barcelona con coronavirus que están en aislamiento domiciliario ya son 33

Ya son 33 los contactos de la mujer italiana infectada de coronavirusque están en aislamiento domiciliario, según ha explicado a Rac 1 el secretario de Salud Pública, Joan Guix.

Pueden tener contacto con la familia si toman unas medidas sencillas. Se les está monitorizando y si aparece algún síntoma se actuaría como si fuera un caso sospechoso.

Salud insiste que no hay que ir al médico si alguien ha estado en el norte de Italia pero se encuentra bien. Solo si hay síntomas se tiene que consultar con profesionales.

En cuanto a los niños de cuatro años de una escuela infantil italiana de Barcelona que no pudieron entrar a Can Caralleu para hacer natación, como ha explicado 'La Vanguardia', la consejera de Salud, Alba Vergés, ha indicado que "no pasa nada por tomar determinadas medidas", pero ha rechazado las prohibiciones.

Vergés ha insistido en que la mujer de 36 años infectada en otro caso no estaría ni siquiera ingresada.

Las personas que han estado en el norte de Italia solo tienen que ir al médico si tienen fiebre, tos o problemas respiratorios. "Si te encuentras bien, tranquilo en casa, y si quieres trabajar desde casa porque la empresa te lo dice, no pasa nada", ha añadido.

El epidemiólogo y jefe de Medicina Preventiva del Hospital Clínico, Antoni Trilla, por su parte, ha augurado en declaraciones en Catalunya Ràdio que el número de casos en investigación aumentará mucho en las próximas horas y días porque se han cambiado los criterios epidemiológicos, ampliando las zonas geográficas.

Por proximidad y vínculo, ha concluido, Italia es la fuente principal de casos sospechosos.