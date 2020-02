Rocío Carrasco rompe su silencio tras saberse la causa de la separación con su hija: "Aún no me he despachado a gusto"

Rocío Carrasco ha vuelto a la escena pública para promocionar Qué no daría yo por ser Rocío Jurado, un musical sobre su progenitora producido por ella y dirigido por su marido, Fidel Albiac.

Además, la hija de la Jurado fue noticia la semana pasada tras salir a la luz la sentencia que supuestamente provocó el distanciamiento entre ella y su hija, Rocío Flores, en 2012.

Sin embargo, poco a poco va soltando pequeñas píldoras sobre lo que siente y cómo se encuentra su situación familiar.

"La he tenido siempre muy presente y la he sentido a mi lado. La necesito todos los días y sé que estaría orgullosa de este espectáculo", explicó sobre su madre en La mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio. "Hay heridas que no cierran", aseguró sin detallar a qué se refería.

Lo que también dijo es que en este proceso había "llorado mucho". Además, lanzó un aviso: "Todavía no me he despachado a gusto".

En cuanto a su marido, aseguró: "Yo volvería a repetir, me volvería a casar, volvería a conocerlo como lo conocí hace veinte años…".