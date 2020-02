Casado señala que solo se comunicarán pruebas positivas de coronavirus y no casos sospechosos para no generar "agobio"

20M EP

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha señalado que, "para no generar mucho agobio", solo se comunicará la Prueba de Proteína C Reactiva (PCR) positiva y no si se sospecha de un caso porque es en ese momento cuando "tiene interés conocerlo".