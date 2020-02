Ferri defèn que el Bloc puga "repensar" el seu nom i ho emmarca en la "evolució" del projecte

Preguntat sobre si és partidari de llevar la paraula nacionalista de la denominació, ha indicat que no va a entrar en si cal o no llevar "el cognom" al partit, i s'ha centrat a destacar l'oportunitat que se li dona els militants com ell de participar en una decisió com aquesta.

"Em sent orgullós que la meua organització em done motiu a poder participar en l'elecció d'aquest nom, que no té per què canviar, pot mantindre's", ha dit.

Al seu juí, en un congrés en el qual se'n van a repensar i avaluar les polítiques del Bloc i fins a on vol arribar, està "molt bé" que es reflexione sobre el nom: "Els cognoms o no cognoms ho ha de decidir la militància i anar d'acord amb el que contenen les ponències política i d'estatuts".

De fet, serà la ponència la que propose els noms, que seran debatuts per la militància, amb llistes telemàtiques en les quals es podrà optar per un nom. Finalment, les persones que acudisquen al congrés hauran d'optar per eixe, esmenar el més votat o deixar l'actual.

Ferri ha admès que no ha pensat cap nom, però "li pegarà un volta" i si no se li ocorre res "'chulo'" no ho plantejarà per vergonya, ha bromejat. En tot cas, ha negat que canviar un nom pressupose connotacions negatives, sinó que si s'evoluciona, també ha de fer-ho el nom.