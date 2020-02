Trib.- El alcalde de Puebla de Don Rodrigo dice que el proceder en las obras del velatorio fue "el habitual"

Rincón ha contestado a todas las preguntas que se le han realizado durante la primera sesión del juicio que se está celebrando este martes en la Audiencia Provincial de Ciudad Real. Una vista a la que han acudido como público numerosos alcaldes de pueblos cercanos y representantes de Diputación y del Gobierno regional en la provincia.

"Si sé que con lo que he hecho me voy a ver aquí, no lo hubiera hecho", ha asegurado. Además, ha insistido que era la única manera de hacerlo en un pueblo como Puebla de Don Rodrigo, explicando que las obras en su pueblo se hacían con los parados, aprovechando los Planes de Empleo y se contrataba con las empresas locales.

(Habrá ampliación)