Raúl, el joven murciano que evitó una agresión machista, sale del hospital: "La chica no me visitó en todo este tiempo"

Raúl, el joven de 23 años que se ha convertido en el héroe de Murcia al intervenir en una agresión machista, ha salido del hospital hace apenas unas horas después de diez días ingresado. "La chica no me ha visitado ni me ha llamado", ha contado a 20minutos el joven murciano a su salida del Hospital Reina Sofía de Murcia.

La víctima es un vecino de Puente Tocinos y hace más de una semana, cuando estaba de fiesta con sus amigos en una discoteca, sufrió una brutal agresión al intentar parar un ataque machista en la zona de ocio de Atalayas de Murcia.

Todo empezó cuando el joven salió con una amiga y se metió en un callejón. Ahí, encontró a un chico, al que conocía, agrediendo a su pareja. "Oí a la chica gritar "¿qué me haces?". Fue en ese momento cuando ve que el chaval la estaba pegando", narra Raúl.

Él intervino para que dejara de pegar a su pareja y lo hizo, en un principio, empleando la disuasión. "Le dije vamos a tomarnos un cubata, chacho", prosigue, pero esto no funcionó, se volvió hacia Raúl y le propinó un puñetazo que lo dejó inconsciente. "Yo no sabía que me iba a pegar ni nada de eso. Al llegar hasta mi, me cogió de la camiseta y yo hice lo mismo y le dije: ¿qué te pasa?. Quita la mano. Ahí fue cuando me pegó un puñetazo y me dejó inconsciente", explica el joven.

El maltratador siguió dando golpes al joven que ya estaba inconsciente. "Yo de eso no me acuerdo porque después del puñetazo, el siguiente recuerdo era ya en el hospital y rodeado de médicos", explica.

La chica no le visitó en el hospital

Diez días después de ser ingresado, Raúl ha salido la tarde de este lunes del Hospital de Reina Sofía. "Al principio, me dijeron que me iban a operar de la nariz y del ojo, pero al final no me operaron".

Las lesiones que presenta ahora el joven son traumatismos, fractura de nariz y derrame ocular. "Dentro de un mes tengo que ir otra vez al médico para que vea como me está quedando", detalla.

"La chica no me ha visitado en todo este tiempo que ha estado en el hospital"

Preguntado si la chica le visitó en el hospital o le llamó, Raúl dice que no. "La chica afectada no me ha visitado en todo este tiempo que ha estado en el hospital. Me ha llamado un familiar y eso, pero la chica no. Ellos tienen sus costumbres y sus cosas", justifica Raúl a la joven menor de edad y de etnia gitana.

Raúl no tiene miedo al agresor

Por último, R.Hellboy, el nombre artístico de Raúl ya que es cantante de rap y trap, asegura que "no tiene miedo" al agresor. El pasado jueves la jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Murcia decretó la puesta en libertad provisionaldel joven, de 19 años y nacionalidad española. Éste tiene una orden de alejamiento de Raúl y también se estableció una orden de protección para su pareja.

"No he hecho nada para tener miedo. Tampoco me he preocupado porque creo que no se va a buscar la ruina"

"No tengo miedo. No he hecho nada para tener miedo. Tampoco me he preocupado porque creo que no se va a buscar la ruina", apunta el joven con un tono despreocupado. "Toca recuperarme, descansar.. Esto es lo que hay", concluye el joven, que ya por fin podrá estar en su casa.