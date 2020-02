Sanitat enviarà una carta informativa del coronavirus als aficionats del València i empresaris que van viatjar a Milà

La sotsdirectora d'Epidemiologia i Vigilància de la Salut de la Conselleria de Sanitat, Hermelinda Vanaclocha, ha explicat, en declaracions als mitjans, que amb la informació actual "no tenim per què prendre cap mesura" especial davant la pròxima celebració de les Falles, ni per a la resta de festes ni fires internacionals que se celebren a la Comunitat Valenciana, encara que "ningú pot prometre res perquè el risc no és zero".

Així, ha detallat que la precaució actual de les autoritats ja no és només dels valencians que hagen tingut contacte amb la regió xinesa de Wuham, sinó amb qui haja estat en la regió italiana de Llombardia i "solament a elles se'ls faria una actuació especial". En eixe sentit, ha aclarit que ni tan sols a les persones que hagen estat en el nord d'Itàlia, ni per descomptat en la resta del país, requereix d'un control especial.

No obstant açò, ha apuntat que estan a l'espera de les recomanacions i actuacions que s'acorden en la reunió d'aquest dilluns del grup europeu de control de malalties, en funció de l'evolució a Itàlia, i en la reunió de la Comissió de Salut Pública avançada a aquest dimarts, a la qual assisteixen representants de totes les comunitats.

"Treballem tots de manera molt coordinada i decidirem el canvi de definició dels criteris per a ampliar l'activació de protocol, que va a canviar però fins a on va arribar encara no se sap", ha apuntat.

De moment, a través del club, es remetrà una carta als aficionats que es van desplaçar per a veure l'Atalanta-València CF, que es va disputar a San Siro, amb una sèrie de recomanacions i on han de cridar si noten algun símptoma perquè els especialistes puguen determinar si existeix algun risc, en funció dels dies i la zona que han estat, encara que de moment és "molt baix" ja que van estar a Itàlia dimecres i dijous.

Així mateix, també s'han posat en contacte amb les associacions alacantines del calçat i l'agència de viatges encarregada del trasllat a Milà per a assistir a la Fira del Calçat.

Preguntada per la presa de mesures especials pel partit de tornada de la Champions, ha assenyalat a dia de hui es desconeix "si ni tan sols" l'equip italià podrà vindre a Espanya perquè encara que a Bèrgam encara no hi ha casos, sí està pròxima al focus. No obstant açò, ha incidit: "d'ací al 10 de març van a passar molts dies, la passada setmana les meues respostes serien molt diferents a les de hui, i la situació es valorarà amb els clubs de futbol i amb el Ministeri de Sanitat".

Vanaclocha ha tranquil·litzat als qui han estat en la regió i els ha recalcat que, de moment, no han d'adoptar cap mesura especial ni se'ls va a controlar, sinó solament informar. No obstant açò, ha apuntat que l'objectiu és, en la mesura del possible, "la contenció de la malaltia", per la qual cosa, en funció de l'evolució, no descarta aconsellar als qui provinguen de l'epicentre del brot "un mig aïllament", encara que ha insistit que aquesta mesura "en aquests moments no té cap sentit".

ANÀLISIS PREVENTIVES INEFICACES

De la mateixa manera, ha descartat amb rotunditat que els qui hagen estat a Itàlia hagen de realitzar-se un control sense tindre cap símptoma perquè encara es desconeix prou la malaltia com per a determinar el període d'infecciositat, des que es contrau el virus fins que dona positiu. "S'ha demostrat amb els repatriats de Wuhan, on el risc és moltíssim major, que en arribar van donar negatiu i al cap d'uns dies positiu, per la qual cosa fer una prova no serveix de res", ha apuntat.

De la mateixa manera, ha recalcat que, com ja va demostrar en la grip pandèmica de l'H1, la presa de febra en els aeroports, encara que és una mesura senzilla i barata, resulta totalment "ineficaç" perquè "hi ha gent que té la malaltia i no té febra o hi ha gent que en eixe moment no té febra però en arribar a casa sí".

El problema és que el 80 per cent dels afectats té símptomes lleus i solament un 20% greus, per la qual cosa la hipòtesi més lògica de l'extensió a Itàlia és que, a partir de diversos casos importats que no hi han anat al metge per tindre precisament aquesta simptomatologia lleu, "hagen contagiat els altres i ens hem assabentat quan hi ha hagut casos greus".

A la Comunitat Valenciana, ha assenyalat que tots els dies hi ha "falses alarmes", però que només han realitzat dues proves, ambdues en l'Hospital General d'Alacant, i han sigut negatives.