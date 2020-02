Cultura espera conocer el proyecto para la plaza de toros de Oviedo antes de decidir rebajar su nivel de protección

En respuesta a los medios, Piñán se ha comprometido a estudiar el proyecto del Ayuntamiento de Oviedo en cuanto llegue a Cultura y Patrimonio, apuntando que "más allá de que la plaza de toros sea BIC o no sea BIC" hay una normativa de transformación en nuevos usos de los monumentos. "No podemos decir nada hasta que ese proyecto no lo tengamos encima de la mesa", ha añadido.

Respecto al proyecto para la fábrica de La Vega y los accesos a Oviedo, la consejera ha comentado que está en una situación similar. "Estoy pendiente de las actuaciones y de los proyectos que el Ayuntamiento, de alguna manera, va diciendo como posibles para la desviación de la entrada a Oviedo, pero los estudiaremos cuando los tengamos encima de la mesa", ha dicho, posponiendo la opinión técnica de la Consejería a su presentación formal.