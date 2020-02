Rètols verds i set busos tots els dies per a la línia C1

La nova línia llançadora C1 de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), que entrarà en servei el 23 de març per a unir els dos intercanviadors de Xàtiva-Estació del Nord i Tetuan-Porta de la Mar, tindrà quatre minuts de freqüència els set dies de la setmana, als matins i a les vesprades, per a assegurar la connectivitat del centre.

Aquesta freqüència s'assegurarà amb l'aplicació de dues mesures: d'una banda, amb l'assignació de set autobusos, enfront dels quatre que actualment donen servei a la línia 5 (que amb la nova xarxa es transformarà en la C1), i, per un altra, amb l'alliberament de trànsit d'autobusos al llarg de la seua ruta, principalment en l'accés a Ciutat Vella des del carrer de la Pau, Sant Vicent i plaça de l'Ajuntament. A més, al no discórrer per Colón, evitarà la concentració de vehicles de l'EMT que es produirà amb el pas de nou línies i l'activació del doble carril EMT-taxi.

No obstant això, hi ha més novetats. Una d'elles serà visual i consistirà en el color verd del rètol lluminós que lluiran els autobusos d'aquesta línia. L'EMT ha licitat, per 15.000 euros, el subministrament de deu rètols de cartelleria electrònica per a dotar a aquesta línia d'un color diferent a la resta. Segons indiquen des de la companyia pública municipal, es tracta que els usuaris puguen identificar millor aquesta nova línia, que jugarà un paper crucial en la nova manera d'accedir al cor de la ciutat.

Així, el nou rètol electrònic mostrarà en l'indicador el títol C1 - Centre Històric en la part frontal dels seus autobusos i s'exigirà al contractista que siga de qualitat “igual o superior a la dels cartells que actualment equipen els autobusos” de la flota de l'EMT de València.

Unes altres de les característiques d'aquesta línia seran que sempre hi haurà un bus esperant als viatgers en l’intercanviador de Porta de la Mar –per a facilitar la realització dels transbords– i que tots els vehicles de la línia seran híbrids o elèctrics, de manera que es puga reduir l'emissió de gasos contaminants pel centre històric quan es duga a terme la conversió en zona de vianants.

Recta final de les obres a Xàtiva

Les obres per a construir l’intercanviador Xàtiva-Estació del Nord finalitzen aquesta setmana, concretament el pròxim dissabte 29 de febrer, segons la cronologia de l'EMT. Això permetrà que, a partir de l'1 de març i coincidint amb els primers desviaments pels actes fallers, la plataforma puga ser usada per diferents línies. Una vegada concloses les festes, passarà a ser utilitzat per les línies que accedisquen a Xàtiva des de Colón, Russafa i Marqués de Sotelo, en una àrea d'intercanvi modal de transport públic que conjuminarà bus, metro, trens de Rodalia de Renfe i Valenbisi.