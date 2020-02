La Plaça de l'Ajuntament de València tindrà un asfaltat especial amb àrids de color roig a la zona per a vianants

Així ho ha anunciat la vicealcaldesa i regidora de Desenvolupament Urbà Sostenible, Sandra Gómez, que ha avançat també que s'ha encarregat l'elaboració d'un manual municipal d'obres per a vianants blanes perquè la recuperació d'espai públic seguisca "una sèrie de criteris estètics i paisatgístics que permeten que eixa recuperació done visualment una sensació de peatonalització i de qualitat de l'entorn urbà".

Tal com era preceptiu en tractar-se d'un entorn BIC (Bé d'Interés Cultural), el projecte de reasfaltat ha sigut aprovat per la Comissió de Patrimoni Municipal en el context de l'actuació urbanística de recuperació de tot l'espai públic que començarà en març a la Plaça de l'Ajuntament.

"L'actuació ha d'estar d'acord amb l'espai icònic i absolutament emblemàtic que és aquesta plaça i, per tant, farem un esforç, tant pressupostari com de treball, perquè quede a l'altura del que volen els ciutadans i les persones que venen a visitar-nos", ha dit Gómez.

Els canvis i desviaments previstos de les línies de l'EMT en aquest àmbit exigien una actuació sobre el paviment i, per açò, es reforçarà l'asfaltat de les zones per les quals s'ha definit el pas d'autobusos de la nova Línia C1 de l'EMT i la dels vehicles privats.

EVITAR LA SENSACIÓ DE PROVISIONALITAT

En el cas de les noves zones per a vianants, la retirada de les marques vials (línies de carrils i passos per a vianants ) i l'eliminació del pas de trànsit rodat tindria com a resultat un sòl amb paviment negre no matisat que no donaria sensació de peatonalització i recuperació de l'espai, sinó de mera provisionalitat. És la mateixa pavimentació que ja s'ha usat al carrer Sant Pere al Cabanyal.

Per açò, s'ha optat per disposar un asfaltat poliment amb àrids de color roig que subratlla l'espai recuperat per a la ciutadania: "Volem aprofitar per a aconseguir eixa sensació de zona per als vianants i una impressió anticipada de recuperació de l'espai públic fins que el projecte ja estiga definitivament aprovat i executat", ha explicat Gómez.

La regidora ha reconegut que es tracta d'una actuació més cara però "paga la pena perquè encara s'ha de redactar el projecte de peatonalització, s'ha de fer el concurs d'idees després del procés de participació ciutadana i, posteriorment, es licitarà l'obra i s'executarà. I això, no ens enganyem, seran anys".

Sandra Gómez ha explicat que durant tot eixe temps no consideren oportú mantindre la plaça amb un aspecte de provisionalitat o de tall de trànsit, sinó que l'objectiu és "dignificar-la i donar una consonància paisatgística i un respecte a l'entorn". El pressupost de l'actuació aplega als 500.000 euros, i les obres començaran el pròxim mes de juny.