Puig demana llegir "la lletra menuda" de l'acord de cessió de la gestió de la Seguretat Social a Euskadi

No obstant açò, des d'Alacant, on ha mantingut una trobada amb l'alcalde Luis Barcala, el cap del Consell ha asseverat que "òbviament" en eixa cessió haurà d'estar garantida "la igualtat dels espanyols".

Ximo Puig s'ha pronunciat així davant l'acord, entre els governs central i basc, per a establir un calendari des del qual escometre el traspàs d'una trentena de competències arreplegades en l'Estatut d'Autonomia basc del 1979, però que encara es troben pendents de transferir.

El cronograma inclou la transferència de la gestió de les presons, i l'inici dels estudis per al possible traspàs de la gestió del règim econòmic de la Seguretat Social, els quals hauran d'estar conclosos per a desembre del 2021.