Sindicat de policies de València avisa que hauran de treballar "en xancletes i bermudes" per la falta d'uniformes

En un comunicat, la central assegura que la Policia Local de València no disposa de roba suficient per a uniformar-los adequadament. "No sabem si al final, aquest pròxim estiu, els policies hauran de vindre a treballar en xancletes i bermudes", avisa.

A aquest problema se suma la intenció de l'Ajuntament d'incorporar una nova promoció de quasi 200 policies quan "no hi ha partida pressupostària per a dotar-los d'uniformitat", amb el que no saben si "en el termini d'un any, una part considerable de la plantilla mancarà d'uniforme per a treballar o haurà de prestar servici en xandall".

SPPLB critica així que el govern local no compleix l'article 123 de l'acord laboral vigent, referent al repartiment de la uniformitat-indumentària de treball al personal que a causa del seu lloc de treball requereix de peces específiques.

En el cas de la Policia Local, "no solament no es reparteix l'uniformitat d'estiu o hivern en els terminis establits en l'acord, sinó que simplement no s'entrega la roba necessària per a l'adequat acompliment de les funcions pròpies del personal", denuncia, la qual cosa "agreuja encara més la ja de per si mateix extremada manca d'uniformitat en la qual es troben els policies".

Com a exemple, el sindicat apunta a la "pèrdua" de les partides pressupostàries dels anys 2018 i 2019 destinades a uniformitat en Policia Local, que "no es van arribar a executar en cap dels dos exercicis, perdent-se els al voltant de 400.000 euros pressupostats quan existeix una necessitat real de més de 500.000 anuals".

Aquest fet, adverteix, suposarà que "amb el pressupost destinat en 2020, uns escassos 350.000 euros, es paguen les contractacions de peces que en 2018 i en 2019 havien d'haver arribat, la qual cosa resulta un retard injustificat de tres anys".

L'organització sindical denuncia aquesta situació des de fa anys, encara que destaca l'"important treball durant el primer trimestre de 2018 per a donar-li una solució definitiva". "A data de hui, encara no s'han donat els passos adequats per l'Ajuntament per a esmenar les greus deficiències en uniformitat en la Policia Local de València", lamenta.