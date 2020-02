Helena, en 'First dates': "El tamaño importa, y el que diga que no, miente"

Este jueves, First dates vivió una cita en la que la conexión entre sus protagonistas fue palpable desde que se conocieron en la barra del local de Cuatro, mientras cenaban o con el beso que se dieron en el privado para concluir la velada.

El primero en llegar fue Itamar, que fue recibido por Lidia Torrent a las puertas del restaurante: "No soporto de una chica que sea desconfiada, me gustaría que mi cita fuera un poco más mayor que yo", comentó en su presentación.

Y se explicó: "Con las circunstancias que he tenido en mi vida, me considero lo bastante maduro para tener una relación con una mujer, no que sea una niña con la misma edad que yo, 22 años".

"La muerte de mi madre cuando tenía 17 años hizo que tuviera que salir de mi casa y buscarme la vida yo solo. Más duro que una muerte de una madre no hay nada", añadió.

Su cita fue Helena, una estudiante de 23 años que señaló: "Me gusta mucho la mitología griega y egipcia, de hecho, tengo a Cleopatra tatuada. Creo que en esa época eran todos muy libres".

Ya terminando la cena, una de las camareras les acercó un 'rasca del amor', y Helena descubrió la primera pregunta: "Lugares más extraños donde lo has hecho. ¡Hay! Qué no vea esto mi madre".

Itamar sonrió antes de contarle a su cita que "en una caseta de perro, pero de las grandes, que toda la familia estaba en la piscina y no teníamos otro sitio". Tras superar la sorpresa inicial, Helena le dijo que "yo, en el parking de un centro comercial, pero dentro de un coche".

La siguiente pregunta fue si "¿el tamaño importa?". Mientras que Itamar dijo que no, Helena le llevó la contraria afirmando que "el tamaño importa, y el que diga que no, miente".

Los postres se los tomaron en el privado, donde descubrieron una nueva cosa en común, que su cantante favorito era Daddy Yankee, y con su música de fondo, ambos se besaron: "Besa bastante bien", admitió la alicantina.

Al final, el tinerfeño sí que quiso una segunda cita con Helena porque "me ha parecido súper buena chica y creo que podríamos llegar a tener algo". Por su parte, la estudiante también quiso volver a quedar con Itamar "para conocernos mejor".