David Otero y Willy Bárcenas versionan 'Una foto en blanco y negro': "La canción ha traído mucha nostalgia al público"

Ha llovido mucho desde que David Otero estuviera en una de las bandas más conocidas del panorama musical español, El canto del loco (ECDL). Ahora, el artista hace balance de sus 20 años dedicados a la música en Otero y yo, un proyecto de 3 EP donde, además de canciones nuevas, recoge temas de su etapa como guitarrista en el famoso grupo, de su época como El Pescao y de su último periodo, en el que utiliza su nombre real.

En el trabajo hay múltiples colaboraciones, y la mayoría de ellas estuvo este martes 18 en su presentación en la sala Joy Eslava de Madrid. Entre ellas, Bely Basarte, Marta Soto, Ana Guerra, Cepeda, Funambulista, Georgina, Iván de Efecto Pasillo, Dani Fernández o Willy Bárcenas, junto al que Otero ha revisado el icónico tema Una foto en blanco y negro.

WILLY BÁRCENAS El músico (31) es el vocaliTaburete, que en 2018 sacó su tercer disco, Madame Ayahuasca.

Relanzar una canción tan popular conlleva un riesgo, ¿Cómo ha sido la acogida por parte del público?

D.O. Muy bonita. Al haberlo hecho con tanto cariño ha sido como un homenaje. Nos dedicamos a hacer canciones porque nos gusta y nos lo pasamos bien cantándolas, sin pensar en mucho más. Este tema está reinterpretado y reconstruido desde ese punto de vista , para disfrutarla, y yo creo que la gente lo ha acogido así porque está hecho con respeto y con cariño.

W. B. La acogida ha sido acojonante, es una de las canciones con las que más mensajes he recibido. Para toda mi generación es un himno, y a la gente le ha traído mucha nostalgia por la manera de hacerla, más acústica y más melancólica, como recordando esos tiempos.

Willy, ¿escuchaba ECDL cuando era pequeño?

DAVID OTERO Tras la disolución de ECDL en 2010, el madrileño de 39 años comenzó su carrera en solitario, primero como El Pescao y luego con su nombre real.

W. B. Sí, claro. De hecho, creo incluso que tuve todos los discos y fui a conciertos, uno de ellos con Hombres G. Es el grupo de pop-rock más importante de España sin duda alguna. Hay algunas canciones que me gustaban más que otras, Despiértame es un tema que me encanta; Peter Pan, que va a estar en este disco, también; Volverá, Tal como eres... muchísimas, la verdad. Siempre tuve preferencia por las más tranquilas, las que eran más lentas, como Nada volverá a ser como antes. Por otro lado, otras como Zapatillas y La madre de José me gustaban un poco menos.

¿Cómo ha sido el proceso de grabarla?

D.O. Yo creo que ha sido un proceso muy natural. Me fui una tarde a casa de Willy con la guitarra, empezamos a pensar en qué podíamos hacer y en seguida me llevé una nota de voz para trabajar con Tato Latorre, que es amigo y productor de este disco. Con él estuve analizando a Taburete, su universo sonoro y cómo sonaban... No cabía la opción de hacer una versión rockera otra vez y con guitarras muy ásperas y agresivas, había que hacer algo distinto. Además, estoy en un momento muy parecido al que estáis vosotros (Taburete). Igual he perdido la distorsión que llevaba cuando era un chaval, pero creo que hemos encontrado un lugar común que tiene que ver con Taburete y conmigo, pero es algo nuevo, es entre nosotros.

Willy Bárcenas y David Otero, que acaban de sacar 'Una foto en blanco y negro'. Jorge Paris

David, ¿cómo llega a la conclusión de que es el momento de hacer un repaso a toda su carrera?

D.O. Pues a base de hacer conciertos. Lo que había hecho en mis últimas actuaciones era elegir algunas canciones de las que más me habían gustado para El canto del loco, coger las que más me gustaban de El Pescao, los temas que prefiero de mi última etapa... Al final era prácticamente el repertorio del disco que estamos haciendo. Entonces me di cuenta de lo diferente que suena en esos conciertos de la versión de ECDL, en la que solo estoy en los coros. Y decidí coger todo eso para hacer como una especie de fiesta musical, unificando el proyecto en un disco nuevo, grabando las canciones con amigos que nos aporten cosas nuevas y poder relanzar así esas canciones.

Además de Willy, participan Ana Guerra, Cepeda... ¿qué nos puede comentar sobre esas colaboraciones?

D.O. Son temas muy bonitos, Ana Guerra y Cepeda se llevan dos temas míticos del proyecto, también antiguos y viejos y de los añejos, pero les volvemos a dar una interpretación con ellos, Peter Pan y Tal como eres. Pero tengo muchísimos amigos que son la leche, y mucha suerte de que estén en el proyecto, como Marta Soto, Arnau Griso, Nil Moliner, Dani Fernández… Todos ellos forman parte de una generación posterior a la mía, que con nuestras canciones tal vez en su época vivieron cosas que a través de ellos y con ellos las transformaría, y traerlas aquí, al presente, es lo bonito de este trabajo: coger esas canciones y actualizarlas un poco, darles un aire de hoy.

¿Hay alguna colaboración que no haya podido realizar?

D.O. Sí, pero prefiero no decir de quién es. Como no me ha respondido, me he quedado ahí con la duda de si lo iba a hacer o no. Pero creo que la gente que está es la que tiene que estar. Hay gente que me encanta del mundo de la música, pero que no tengo acceso a ellos. Me encanta, por ejemplo, Juan Luis Guerra. Me alucina él y creo que me pega un poco. Aunque me gusta mucho más el pop, el universo musical de sus canciones me parece una barbaridad -cómo compone, cómo arregla, cómo produce sus discos-, y me encantaría, sería un sueño, como trabajar con José Luis Perales.

¿Cómo gestionan las redes sociales?

D.O. Yo directamente, cuando tengo una semana que no tengo que publicar nada y estoy enganchado con algún libro o algo así, las borro. A veces me apetece vivir la vida sin estar pendiente de opiniones, de lo que dice la gente, de si las cosas fluyen o no… entonces cojo Twitter, Facebook e Instagram, elimino las aplicaciones y estoy unos días de reflexión. Me gusta mucho estar así, la verdad.

W.B. Yo no hago eso, pero creo que, si no me dedicase a esto, no utilizaría ninguna red social. Me da mucha envidia la gente que no las tiene. Bueno, Instagram es más amigable, Twitter me parece una cosa terrible, un sitio donde la opinión de cualquiera vale lo mismo que la de mi doctor u otra persona más importante, y no sé, hay mucho odio. No me genera mucho interés esa red social. Y en Instagram creo que hay una obsesión generalizada con todo, con lo que la gente opine de ti. Opino que es bueno hacer lo que hace David, le voy a copiar durante un tiempo.

Por su parte, Willy, ¿qué proyectos tiene en Taburete?

W. B. Estamos grabando el cuarto disco. Ya prácticamente está terminado, aunque todavía nos quedan pequeños detalles para que esté completo el álbum. El primer tema verá la luz el 27 de agosto, y después iremos lanzando cada tres semanas un single, serán seis en total. El resto vendrá con el disco, que estará formado por 10 canciones en total. Y estoy muy ilusionado, porque es un disco que representa lo que hace Taburete en directo, con ese sonido mucho más rockero que popero y muy variado, tiene de todo. David lo ha escuchado y, aunque quizá es un disco más triste y con un mensaje menos optimista que los anteriores, tiene la esencia de las melodías de Taburete, con melodías pegadizas. Estamos muy contentos.