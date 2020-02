El PP exige al PSOE disculpas tras "una persecución política" ante casos archivados judicialmente

En un comunicado, Díaz ha detallado que el magistrado ha determinado que el procedimiento elegido para la adjudicación de este palacio histórico de Granada a AIDE Federation "es acorde a la normativa vigente" negando que haya habido delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos o tráfico de influencias.

"No lo decimos nosotros, lo dice un juez en un auto que concluye que no resulta suficientemente justificada la perpetración de los tres delitos que se imputaban", ha explicado Díaz, quien ha lamentado que la coportavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Raquel Ruz, no haya aprovechado la rueda de prensa que ha dado este jueves para pedir disculpas por todas las veces que los socialistas "han puesto en duda el procedimiento para la cesión de esta casa".

"No solo no lo ha hecho, sino que ha llegado a reconocer que ellos solo habían valorado el procedimiento administrativo, mintiendo a la cara a los granadinos", ha comentado.

En este sentido, Díaz ha recordado que recientemente, el exalcalde de Granada y portavoz de los socialistas en la capital, Francisco Cuenca, llegó a afirmar que "el proceso de venta se hizo en unas condiciones sospechosas, oscuras y muy lamentables".

"¿Por qué no ha salido hoy públicamente Cuenca a dar la cara y pedir disculpas por el daño causado?", se ha preguntado Díaz, quien ha recordado que seguramente no lo ha hecho porque "no está legitimado para hablar de justicia teniendo en cuenta que el socialista está a un paso del banquillo por tres delitos penales de los que el PSOE no habla".

Sobre esto, ha criticado a los socialistas que mantengan activa esta persecución política que, poco a poco, se va desinflando. Así, ha recordado que al archivo de la cesión de la casa Ágreda se suma el archivo de la investigación del Cerrillo del que se tuvo conocimiento también este mes y que ya había sido sobreseídohace ocho años.

El auto de la jueza dictaminó su archivo en noviembre y, en febrero, lo confirmó en contestación al recurso de reforma de la acusación popular del PSOE. "Poco a poco se van desmontando los argumentos dañinos de un PSOE que ve la paja en el ojo ajeno y no la viga que tiene con un portavoz procesado por tres delitos penales de prevaricación, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones que sigue trabajando con total normalidad como si nada hubiera pasado", ha detallado.

Desde esta forma, el PP ha lamentado "la actitud de acoso y derribo que mantiene el PSOE siempre pensando en su propio interés político y poniendo en duda, incluso a los servicios técnicos de este Ayuntamiento con una persecución inquisitoria en aras de satisfacer su propio beneficio haciendo daño a Granada y a los granadinos".