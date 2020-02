Absolta una dona que va soltar 2 ratolins en una empresa càrnica d'Almassora (Castelló) en no causar dany a la producció

Els fets van succeir el 31 de maig de 2015 quan, segons narra la sentència de Penal 3 en el relat de fets provats, la dona va introduir i va deixar dos ratolins solts en l'interior de les instal·lacions de la planta de processament i producció de l'empresa, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

La càrnica va acusar aleshores la treballadora d'un delicte contra la salut pública i un de danys, però la sentència, ara confirmada per l'Audiència, la va absoldre en no considerar provat que "haguera ocasionat dany algun a la producció". L'empresa va recórrer la resolució i va asseverar que el comportament de la dona estava encaminat a contaminar els productes càrnics destinats al consum humà a causa que la mercantil havia decidit no contractar-la després del període de prova que acabava de finalitzar.

No obstant açò l'Audiència Provincial confirma la decisió del Jutjat Penal i manté que la introducció de "dos ratonets blancs" en la planta de processament va ser una "circumstància immediatament constatada", ja que les càmeres de seguretat els van detectar pràcticament a l'instant i "no va donar lloc a la paralització de la producció". La resolució conclou que l'acció de l'empleada solament va generar un risc "lleuger" de contaminació.