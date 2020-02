Manresa niega que IB3 forme parte de "una mafia" de 'La Rueda' y dice que la Abogacía avala al cargo investigado

"No hay en este caso una mafia, evidentemente. Esto es lo que yo creo como ciudadano", ha expresado Manresa en la Comisión parlamentaria de Control de IB3, donde ha insistido en que todos los contratos "fueron sometidos a la firma de los servicios jurídicos de la casa".

Manresa ha reprendido al diputado de Vox, Jorge Campos, por desvelar en la Comisión el nombre del cargo investigado, el jefe de departamento de producción, que fue interrogado en 2017 cuando se desarrolló el operativo policial. El director ha pedido respetar la presunción de inocencia del imputado y ha argumentado que por el momento no se ha formulado una acusación formal contra él.

Por ello, ha solicitado a los servicios jurídicos de la Cámara que el nombre no figure en el acta de la sesión, a lo que Campos se ha opuesto. "Faltaría más que una persona que maneja un presupuesto importante y está siendo investigada en una causa de corrupción con estas cantidades no se pudiera tratar. No me parece un ejemplo de transparencia", ha protestado el portavoz de Vox, que ha lamentado que este caso "merece mucha más entrega y entusiasmo" en investigar.

Cabe recordar que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado a IB3, junto a otras 13 cadenas, por organización criminal en un supuesto fraude por el que se obtenían ingresos millonarios por los derechos de autor de contenidos musicales emitidos en programas nocturnos. A pesar de ello, Manresa ha asegurado que ha leído los más de 5.000 folios de la causa y que de la instrucción de la Audiencia no se desprende "una actuación ilícita ni de IB3 ni ningún trabajador".

Manresa ha mantenido que el cargo investigado "fue interlocutor, después de otros" de las contrataciones con las productoras musicales relacionadas con el programa investigado, que se emitía de madrugada y se suspendió tras la operación policial.

Aunque el caso fue destapado en 2017, afecta a la época 2006-2011, mucho antes de que Manresa asumiera las riendas de IB3. Con todo, Podemos le ha preguntado qué medidas pensaba tomar si había cargos implicados que actualmente continuasen en IB3. Manresa ha defendido la "integridad" de los trabajadores de la casa y cuando posteriormente Vox le ha preguntado expresamente por el jefe de producción, ha respondido que el afectado está "avalado y apoyado" por la Abogacía de la Comunidad.

Según Manresa, si hubiera "algún indicio" de alguna "actuación irregular", ello "hubiera sido causa" para tomar decisiones respecto a su permanencia. El director de IB3 ha manifestado que consideran, en virtud de las consideraciones de su asesoría jurídica, que no hay irregularidades.

"No hay por parte del ente público ni ninguna persona del ente ninguna actuación que consideremos censurable", ha aseverado. Según Manresa, el cargo imputado "se limitó a contratar" los programas musicales y lo hizo pasando todos los controles establecidos.

En Baleares también se interrogó a un compositor y actor mallorquín relacionado con la cadena. Tras hacerse pública la investigación, IB3 decidió dejar de emitir el programa 'Musical', una medida ordenada por la dirección general del ente por "prudencia y cautela". El programa incluía montajes de imágenes con música. Se emitía entre las 3.00 y las 6.00 horas de la madrugada y fue sustituido por series clásicas y espacios de entretenimiento de producción propia.

En esta causa se investiga el registro de supuestas modificaciones de obras originales libres así de derechos de autor y obras de escasa o nula calidad puestas a nombre de terceros -en algunos casos ni siquiera eran músicos-, para emitirlas como hilo musical en programas nocturnos de televisión y facturar por ello.