El portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, a Díaz Ayuso: "Es usted la que mejor me cae de Vox"

El portavoz en funciones de Unidas Podemos-IU en la Asamblea de Madrid, Jacinto Morano, ha utilizado su turno de pregunta semanal para preguntar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por sus recientes declaraciones sobre la ley madrileña de LGTBIfobia.

Durante una entrevista en una emisora de radio, la líder del Ejecutivo PP-Cs señaló que hay artículos de la misma que no le gustan. Durante la sesión plenaria, la presidenta ha vuelto a insistir en este posicionamiento. "Es cierto que a mí hay artículos que evidentemente no me gustan y creo que en libertad puedo mostrar mi disconformidad con ellos (...) no obstante yo he manifestado mi opinión pero en ningún caso he dicho que no se vaya a cumplir absolutamente ninguna ley", ha indicado Díaz Ayuso.

La presidenta, además, ha hecho bandera del respeto que su partido tiene a los derechos del colectivo LGTBI. Cuando la celebración del día del Orgullo Gay se hizo popular hasta el acontecimiento que es hoy, ha opinado Díaz Ayuso, era el PP quien gobernaba en Madrid, mientras que ha añadido que fue precisamente Alberto Ruiz Gallardón el primer alcalde en "casar a dos homosexuales" en España.

"Tenemos al colectivo (LGTBI) muy preocupado y hay que tomar medidas decisivas", ha dicho por su parte Jacinto Morano, quien ha agregado que el Gobierno de la Comunidad parece "el Gobierno de los Incas". "Incapaces para sacar presupuestos, incapaces para ponerse de acuerdo e incapaces para gobernar", ha abundado. "Ahora dirá que hay mantras de la izquierda o inquinas personales contra usted, que ninguna, es la que mejor me cae de Vox", ha aseverado el portavoz de Unidas Podemos.

Proyecto Presupuestos 2020

Por su parte, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha preguntado al Gobierno por la previsión que tiene para elaborar los presupuestos de la Comunidad para este año. "¿Hasta cuándo va a dejar usted a los madrileños sin presupuestos?", ha dicho Monasterio. "Dígamelo usted", ha contestado sintética Isabel Díaz Ayuso.

"Llevamos meses esperando presupuestos (..) Hemos mostrado nuestra voluntad para sentarnos y negociar (...) y nos enteramos por los medios que quieren prorrogar las cuentas hasta 2021", ha proseguido la portavoz de Vox, quien ha zanjado: "No sabemos si es que no se ponen de acuerdo o es que no se quieren sentar con estos 12 diputados que representan a 300.000 madrileños".

Monasterio ha seguido exponiendo en la misma idea, opinando que el Gobierno PP-Cs tiene "bloqueada" la Comunidad y ha llegado a afirmar que a la presidenta "se le está poniendo cara de Mariano Rajoy".

"No puedo traerle novedades (sobre los presupuestos) por más que me haga la pregunta tres veces al día", ha afirmado Ayuso, "ustedes han sido los primeros en decir que no van a aprobarlos y en poner líneas rojas", ha agregado.

La presidenta del Ejecutivo ha vuelto a hacer referencia al panorama de incertidumbre económica para elaborar las cuentas regionales, al no haber enviado el Gobierno central las previsiones de ingresos para 2020, y también ha asegurado que la Comunidad marcha económicamente bien. "Este Gobierno está ofreciendo confianza en los mercados. Esta semana la Comunidad de Madrid ha salido a financiarse y lo ha hecho al mínimo interés de la historia de una comunidad autónoma, al 0,42%", ha indicado.