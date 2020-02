El chef José Andrés explica en 'Planeta Calleja' su batalla contra Trump: "No me gustó cómo hablaba de los inmigrantes"

Jesús Calleja regresó esta temporada a Puerto Rico, esta vez para encontrarse con uno de los chefs más famosos de todo el mundo, José Andrés. Durante el periplo, los aventureros charlaron sobre la trayectoria del catalán, aunque también hubo tiempo para rescatar uno de los temas más polémicos y mediáticos de la vida del cocinero: sus demandas cruzadas con Donald Trump.

El conflicto entre el presidente de Estados Unidos y el chef se remonta al inicio de la campaña electoral, en el año 2015, cuando el cocinero canceló su plan de abrir un restaurante en el nuevo hotel de Trump en Washington, como respuesta a los ataques que el entonces precandidato republicano había lanzado a los inmigrantes mexicanos indocumentados.

Trump le demandó y reclamó una indemnización de 10 millones de dólares, a lo que José Andrés reaccionó reclamando una compensación de 9 millones por los gastos derivados del proyecto del restaurante que, finalmente, no salió adelante. Esta guerra solidaria despertó la curiosidad de Jesús Calleja, que le preguntó a su compañero sobre ello.

Sin embargo, el invitado al programa no quiso profundizar demasiado: "Íbamos a ser socios, pero no me gustó su forma de hablar de los inmigrantes. Yo quería hacer un restaurante de éxito en un hotel que él tenía alquilado al gobierno los Estados Unidos. Él nos hace socios, pero cuando él pasa los límites de lo que yo considero lógico con los inmigrantes decido romper el contrato", contó.

"El problema es que yo me levanto un día y veo que es presidente. Entonces ya reconozco que la cosa es seria", explicó José Andrés, a lo que añadió: "Él me demanda por nueve millones de dólares por incumplir el contrato, pero yo, más humildemente, le demando de vuelta por ocho millones. Dos años después, nuestros abogados llegaron a un acuerdo por detrás. No sé más", apuntó el chef.

Calleja le preguntó si se consideraba anti-Trump, aunque el catalán fue claro: "Yo nunca he sido anti-Trump, yo soy pro todo. Lo que creo es que el futuro no es luchar porque nos vaya bien a nosotros y a nuestros amigos, sino que el nuevo sueño de la humanidad tiene que ser que nos vaya bien a todos", sentenció el chef.

Nominado por segundo año consecutivo al Premio Nobel de la Paz por su destacada labor humanitaria, José Andrés tuvo ocasión en esta entrega de sorprenderse junto al presentador en un recorrido lleno de retos físicos en el territorio puertorriqueño, donde el chef cuenta con el cariño de la población tras dar de comer a decenas de miles de personas afectadas por el huracán María.