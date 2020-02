"La justicia social se alcanza con la educación", afirma el director general del Grupo San Valero

Romero se ha pronunciado así en la apertura de la I Jornada sobre Justicia Social 'Integración e inclusión: Perspectiva jurídica, educativa y multicultural', organizada por el grado de Derecho de la Universidad San Jorge, que tiene lugar este miércoles y jueves, 19 y 20 de febrero, en el Patio de la Infanta de Ibercaja.

'Justicia Social en los albores del siglo XXI' ha sido el título de la sesión que han protagonizado el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, el vicepresidente del Patronato del Grupo San Valero, Pedro Baringo, junto a César Romero.

Este último ha considerado que la "velocidad" con la que avanza la sociedad "dificulta la reflexión y el pensamiento crítico", algo que se constata, por ejemplo, en el hecho de que los alumnos vivan "en la inmediatez, la respuesta rápida" y crean "todo lo que les llega".

A su entender, es momento de "trabajar de otra manera" y ha explicado que el Grupo San Valero están aplicando la fórmula de aprendizaje y servicio, de forma que "los alumnos aportan valor social mientras aprenden".

Ha puesto el ejemplo de estudiantes de Formación Profesional que han colaborado con una asociación para hacer un brazo biónico "a precios adecuados", una forma de que "conozcan la realidad, aporten soluciones de justicia social", e incluso, si es necesario "denuncien".

DE TODOS

Romero ha esgrimido que la educación "es de los centros, de las familias, de los medios de comunicación", de todos los implicados, y ha lamentado que haya habido una "improvisación de normas que se suceden", sin ser capaces "de ponernos de acuerdo".

El director general del Grupo San Valero ha puesto otro ejemplo de cómo esta entidad ha contribuido a la justicia social mediante la formación, su proyecto de cooperación al desarrollo en un barrio de Santo Domingo, capital de República Dominicana, donde "la educación ha sido palanca de cambio para transformarlo".

Allí llegó el grupo hace 25 años, "fuimos pioneros en hacer cooperación con la formación", en un barrio de unas 100.000 personas, a donde llegaron profesores de FP del grupo, contando actualmente con tres centros, dos de ellos politécnicos, con 200 profesores locales y 5.000 alumnos, siendo "de referencia en la formación técnico profesional".

"La educación requiere sus tiempos, pero es la mejor medida" de justicia social, ha sintetizado. Ha apuntando además que la cooperación "no debe entenderse como una imposición, sino como una aportación de lo que se sabe hacer".

Por su parte, el vicepresidente del Patronato del Grupo San Valero, Pedro Baringo, ha manifestado que la justicia "solo sirve si es contrapeso del poder y no es social sino es justicia", para comentar que se ha pasado en las últimas décadas de la beneficencia a los derechos sociales subjetivos.

Ha remarcado que esto ha sido posible "no gracias a los políticos sino a las entidades que han trabajado en defensa de las personas" y ha recordado los orígenes del grupo San Valero, una escuela de aprendices, nocturna y gratuita, en los bajos de la parroquia de San Valero de Zaragoza, donde se dio formación a las familias que emigraban del campo a la ciudad.

"Solo la formación y la educación liberan al ser humano y permiten la igualdad", ha sentenciado, para remarcar que "nadie ha nacido para ser pobre o marginado".

ATENDER LA DESIGUALDAD

El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, ha evidenciado que "los colectivos más necesitados ni tan siquiera llegan" a poder presentar quejas ante su institución porque para realizarlas "son necesarias ciertas infraestructuras a las que los más desfavorecidos no tienen acceso". En este sentido, ha mostrado su interés en centrar su trabajo "no solo en las quejas individuales, sino en las colectivas" para "centrar el foco donde vemos que hay clara desigualdad".

También ha mostrado su propósito no solo de efectuar sugerencias y recomendaciones, sino de hacer un seguimiento de ellas, para comentar que entre las quejas recibidas en el último año se encuentran la lentitud en las valoraciones de discapacidad y también de dependencia, aunque en este último caso ha mejorado la situación, ha dicho.

Igualmente, ha habido quejas sobre alquiler social, rehabilitación y carencia de viviendas públicas, sobre el "miedo al diferente" y en concreto el rechazo hacia los menores extranjeros no acompañados, aunque ha aclarado que en Aragón "la respuesta ha sido adecuada" y ha apuntado que ha habido un máximo de 340 menores en la Comunidad autónoma.

Otro de sus objetivos ha sido atender a la soledad no deseada de las personas mayores y hacer una supervisión del trabajo de las residencias, para apuntar que estas últimas "no deberían preocuparse, si cada uno hace su trabajo".

Dolado ha relatado que ha recibido a familias que están endeudadas porque sus hijos sufren adicción al juego, que comenzaron siendo menores, pero muchos de ellos ya son mayores de edad y reciben "presiones porque han asumido unas deudas que nadie sabe como se han generado".

En este punto, se ha mostrado partidario de prohibir que el juego online se pueda pagar con tarjetas de crédito y ha advertido de que además del sufrimiento de las familias las consecuencias de este problema son sociales y de salud pública.

Dolado ha apostado por "cambiar la sociedad removiendo las estructuras de quienes se han acomodado y no quieren modificarlas porque les benefician", así como por "no legislar en caliente" y elaborar leyes que tengan menos articulado, además de abogar por la recuperación de los valores porque si las personas "siguen aborregadas no habrá conciencia social" y la paz social que exista "será muy relativa".

JORNADAS

Tras sus intervenciones, ha dado comienzo la primera ponencia, titulada 'La reforma del código civil en materia de discapacidad', impartida por el miembro de la Sección Civil de la Comisión General de Codificación, José Luis Merino, y moderada por el director del grado en Derecho de la USJ, Rafael Bernad.

Posteriormente, se ha celebrado la mesa redonda 'La discapacidad en la vida diaria', en la que han participado el notario aragonés Francisco Javier Hernáiz, el director del Centro de Estudios Registrales de Aragón, Miguel Ángel Loriente, y la profesora titular de Derecho Civil e investigadora del Grupo IDDA de la Universidad de Zaragoza, Aurora López.

Entre otros aspectos, han tratado sobre el poder preventivo general, la hipoteca inversa y la discapacidad dentro del derecho aragonés.

Este jueves, se hablará de educación y multiculturalidad y se debatirá sobre si la docencia está preparada para enfrentarse a entornos de alta complejidad, se plantearán nuevas perspectivas para afrontar la educación del siglo XXI, se pondrán de manifiesto las brechas existentes en la sociedad actual que pueden suponer una amenaza para la justicia social y se hará un repaso a dos décadas de inmigración en Aragón.