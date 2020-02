SUBST.-Alqueria.- Ex-cap de gabinet de Rodríguez defèn la gestió en Divalterra i nega la seua participació en contractes

Gallego ha acudit aquest dimecres a declarar, en qualitat d'investigat i a petició pròpia, al Jutjat d'Instrucció número 9 de València que investiga el conegut com a cas Alqueria.

A la seua eixida, en declaracions als mitjans de comunicació, ha manifestat que havia demanat comparéixer en el jutjat per a aclarir que la seua participació en les contractacions d'alts càrrecs l'any 2015 va ser "cap": "Jo vaig ser nomenat cap de gabinet de la Diputació al febrer del 2016 i, per tant, no vaig poder tindre participació en les contractacions perquè no estava", ha dit.

"Ací no hi ha ni comptes a Luxemburg, ni testaferros, ni anotacions estranyes en agendes ocultes. És un cas en el qual s'ha de determinar si uns contractes d'alts càrrecs que anaven a treballar estaven ben fets o no", ha agregat.

Preguntat per si considera si es va fer una bona gestió en Divalterra, ha dit que "sí", que va ser "molt bona": "En el cas dels alts càrrecs falta per veure si estaven bé o mal contractats. És cert que ni nosaltres ni ningú de Presidència sabia gens o no podíem intuir si eixos càrrecs tenien algun tipus d'irregularitat en la seua contractació perquè ningú ens va advertir", ha postil·lat.

"Nosaltres -ha afegit- només podem dir que el qui havia d'haver advertit d'açò, no ho va fer, i nosaltres no tenim la responsabilitat de conéixer-ho. En Divalterra hi havia dos gerents, un director jurídic, un secretari i la Intervenció. No teníem per què estar pendents d'una empresa que tenia tanta gent vinculada a temes legals", ha asseverat.

Sobre els informes que advertien de presumptes irregularitats en les contractacions, l'investigat ha dit que els van conéixer el 2018, és a dir, tres anys després, "i són informes a favor i en contra, i el director jurídic de l'empresa va dir que les contractacions eren correctes, per la qual cosa no podíem pensar mai que açò poguera acabar com ha acabat", ha dit.

Finalment, preguntat per la seua opinió sobre la intervenció policial en Divalterra, ha manifestat que va ser "una barbaritat": "Tractar-nos com si fórem narcotraficants o terroristes a persones que estàvem tots els dies treballant per la millora dels valencians és molt injust. L'operació policial que va acabar amb la presidència de Rodríguez va ser desmesurada totalment", ha assenyalat.