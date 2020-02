El Botànic, PP i Cs rebutgen en Les Corts la proposta de Vox d'aplicar el 'pin parental'

Les Corts han rebutjat aquest dimecres el 'pin parental' que exigeix Vox en els centres educatius, un veto paternal aprovat per la Regió de Múrcia (PP i Ciutadans) a principis de curs i recorregut judicialment pel Govern central (PSOE-Unides Podem). PSPV, PP, Ciutadans, Compromís i Unides Podem han rebutjat la mesura.

Els portaveus dels diferents grups s'han referit a la iniciativa amb qualificatius com "una merda" (Fran Ferri, de Compromís); "pseudopolítica" (Carlos Gracia, de Ciutadans); "completament inviable" (Beatriz Gascó, del PP) o "problema que no existeix" (Ana Besalduch, del PSPV-PSOE). Des d'Unides Podem, Cristina Cabedo ha considerat "vergonyós" debatre aquesta proposta després de la concentració per a condemnar l'últim assassinat per violència de gènere a Moraira.

La proposta ha rebut els vots en contra tant del govern del Botànic II (PSPV, Compromís i Unides Podem) com de la resta de l'oposició (PP i Cs), en una jornada que ha comptat amb la visita a València de la portaveu de Vox en l'Assemblea de Madrid. Abans del ple, Rocío Monasterio ha denunciat l'"adoctrinament del pancatalanisme" i ha cridat a "donar la batalla per l'educació".

El PSPV, per contra, ha lamentat que "Vox torna a defendre un problema que no existeix i s'inventa de forma intencionada" i assegura que no hi ha cap denúncia de pares valencians per aquesta qüestió.

Amb una samarreta amb el lema 'Queer power', el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha assegurat que el 'pin parental' "és una merda" i ha proclamat el nom de "víctimes de la 'LGTBIfòbia' per a assegurar que "a Vox li importen ben poc els suïcidis de xiquets i xiquetes".

"Mentre tiren aquesta merda sobre l'educació no parlen de la seua agenda oculta; una estratègia miserable amb la qual tracten de tapar les seues vergonyes", ha asseverat Ferri, després del que la diputada de Vox Llanos Massó ha rebutjat "baixar al fang per a replicar aquests insults".

I Unides Podem es pregunta si "hi ha alguna cosa més vergonyosa" que debatre el "pin Abascal" el mateix dia que han condemnat el cas de violència masclista a Teulada-Moraira (Alacant). "Les escoles han de ser el motor per a previndre açò", ha reivindicat Cristina Cabedo, abans de replicar a Vox que "Déu ens va fer sexuats" i regalar a Monasterio "un quadre per al seu despatx" amb el lema 'València és la terra de les flors de la llum i l'amor' i una bandera de l'arc de Sant Martí.

PP I Cs rebutgen les "lliçons i pseudopolítica" de Vox

De l'oposició, el PP creu que és una mesura "completament inviable" que el Govern de Pedro Sánchez "utilitza per a tapar els seus escàndols", per la qual cosa exigeix a Vox que "no utilitze la llei a rampells com Carles Puigdemont -expresident de Catalunya-", no done "lliçons de moral" i "no banalitze l'adoctrinament, que és un problema molt seriós".

"Ens hem partit la cara per l'educació; lliçons de vostés, cap", ha emfatitzat la 'popular' Beatriz Gascó: "El que proposen és una objecció de consciència, siguen coherents i no li ho posen tan fàcil. El risc per a la llibertat són Marzà i (Isabel) Celaá -ministra d'Educació-". En la seua rèplica, la representant de Vox ha criticat el PP per "parlar de moral quan va entregar el valencià per a convertir-lo en un dialecte del català".

Com a professor, exdirector i pare, Carlos Gracia (Cs) ha rebutjat "una pseudopolítica que produeix vergonya" i un debat "interessat i artificial" amb el qual Vox "només pretén fer soroll i crispació en els mitjans de comunicació". "Ni els professors són enemics ni els fills pertanyen a l'Estat", ha recalcat, criticant la "imposició lingüística al Baix Segura (Alacant)".

"Contra l'adoctrinament es lluita amb la Constitució; aquest és el nostre 'pin parental'", ha reivindicat el diputat 'taronja' amb la carta magna en la mà, des de la bancada on Cs ha penjat una bandera LGTBI. Ha cridat a un pacte nacional per l'educació i ha promès que "Ciutadans mai recolzarà" aquesta mesura, sense citar el cas del govern de Múrcia que comparteix amb el PP.

Amb la mesura, Vox volia que els pares valencians "tinguen l'obligació de procurar el millor als seus fills perquè no siguen el caldo de cultiu del projecte d'enginyeria social de l'esquerra, protegint-los de discursos ideològics i sectaris". "El calat mediàtic del 'pin parental' demostra com d'inquieta que està l'esquerra amb el seu supremacisme cultural", ha criticat Massó, denunciant "la vergonya de xiquets que s'han vist obligats a simular una fel·lació en un centre escolar".

Després de rebutjar les esmenes "descafeïnades" de PP i Ciutadans, la diputada de Vox ha exigit a l'oposició que es posicione en matèria educativa, recordant la seua "equidistància" en les polítiques LGTBI i qüestionant la seua "comprensió lectora". També ha sostingut que "Cs està intentant buscar 'amiguets' en l'esquerra", que el seu partit "no estigmatitza els professors" i que "els pares no denuncien per por o coacció". "Mai ens caurem del ruc per la llibertat", ha conclós.