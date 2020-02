MVA proyecta 'Minding The Gap', que aborda el abuso infantil a través de los ojos de un grupo de skaters

'Minding The Gap' es un proyecto documental que empieza cuando su director, Bing Liu, tenía ocho años. A esa edad se mudó a Rockford (Illinois, Estados Unidos), donde su madre se volvió a casar y tuvo otro hijo con un tipo que abusó de ella física y mentalmente; y con el que estuvo 17 años. Tras años de ser testigo de la violencia de su padrastro, Liu se refugió en el patinaje como válvula de escape, formando su propia versión de una familia, han explicado desde la Diputación a través de un comunicado.

A los 20 se marchó a estudiar a Chicago, escapando así de su turbulenta situación familiar. Seguía patinando por diversión y viajando por el país. Iba de casa en casa de amigos que había hecho a lo largo de los años gracias al skate y empezó a hacer entrevistas a patinadores.

Posteriormente, volvió a Rockford donde grabó las conversaciones con Keire, un skater menor de edad, y Zack, de 23 años, líder del movimiento skater en la ciudad. Con el tiempo, las conversaciones acabaron convirtiéndose en sesiones terapéuticas tanto para los entrevistados como para el entrevistador.

Finalmente, tras 12 años de filmación, Bing Liu materializa el trabajo en 'Minding the Gap', donde además de ser el director se acaba convirtiendo en sujeto activo en la historia, entrevistando incluso a su madre y a su hermanastro. El documental muestra una dura historia que explora la masculinidad y el abuso infantil a través de tres skaters.

A medida que avanza el documental, se profundiza en los sentimientos de los protagonistas y se hace visible el mismo patrón que aparece en sus historias que muestra que todos crecieron en hogares desestructurados y sufrieron abusos físicos. Bing traslada a los espectadores cómo la práctica de hacer skate supuso una auténtica liberación para los protagonistas proporcionándoles un lugar seguro donde olvidarse de todo lo demás.

Estrenado en el 2018, estuvo nominado a los Premios Oscar como mejor documental, y ha recibido numerosos galardones como el Premio Especial del Jurado del Festival de Sundance (2018), Mejor director novel y Mejor documental por la Asociación de Críticos de Chicago (2018), Independent Spirit Awards: Premio Más Real que la Ficción (2019), y National Society of Film Critics Award a la Mejor Película de No Ficción (2019), entre otros.