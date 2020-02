Les Corts reivindiquen un nou finançament i rebutgen la proposta que obria la porta a reclamar judicialment l'IVA

En primer lloc s'ha debatut aquesta proposició no de llei dels 'populars', la mateixa que van tractar de traure endavant, sense èxit, via declaració institucional. En ella defenia que el Consell reclamara formalment al Ministeri d'Hisenda els 281 milions i si transcorreguts tres mesos no rebia resposta o aquesta fora negativa, emprenguera immediatament accions legals contra el Govern per a sol·licitar eixa quantitat.

El diputat del PP Rubén Ibáñez ha remarcat que "els deutes cal pagar-les" i que la seua proposta "no va de bons i roïns, de partits", sinó d'un deute que "afecta directament la vida dels valencians" i que el Consell té la responsabilitat de reclamar.

Ha criticat que Hisenda oferisca, en lloc del pagament del deute, "més dèficit i FLA a tipus zero" i que la Generalitat "aplaudisca aquesta proposta" i es quede en la "complaença", que mostra al seu juí la voluntat de "no molestar el Govern de Pedro Sánchez". "Oltra diu que cal donar-li oxigen i Puig que cal explotar la via política. El problema és qui dona oxigen als valencians", ha agregat.

Davant d'eixa postura "acomplexada", ha ressaltat Ibáñez la necessitat de reclamar un deute "absolutament real" i ha preguntat al Botànic "fins a quan van a suportar eixa comèdia que el Govern vol fer".

El socialista José Muñoz li ha recordat que tot açò parteix d'un govern 'popular', d'uns "diners furtats per Cristóbal Montoro" l'any 2017 i té la sensació de que el PP "és com l'atracador que li demana responsabilitats a la víctima".

Aitana Mas (Compromís) ha defès que l'actual Govern ha oferit "una eixida, que no és suficient, és decebedora, però dona liquiditat" i la Generalitat la necessita. "Què ens ha de retornar el deute? Sí, per açò és insuficient, però la seua alternativa és fake, és una reclamació que no ens porta a cap lloc i va a eternitzar la situació", ha asseverat.

El diputat del PP ha qüestionat que reclamar uns diners que es deuen siga 'fake' i ha preguntat "on està el taló" perquè pagar a través del FLA "és, en paraules d'Oltra, com pagar la nòmina de funcionaris amb préstecs". "Visca el deute, visca Sánchez", ha ironitzat.

Des d'Unides Podem Ferran Martínez ha acusat els 'populars' d'intentar "enfrontar al Govern d'Espanya amb la Generalitat" i ha assenyalat que els compromisos d'Hisenda "no solucionen el problema de fons" però cal reconéixer que amb el canvi de signe polític en Moncloa "hi ha hagut una millora en el tracte" a la Comunitat Valenciana.

Per la seua banda, el diputat de Cs Tony Woodward ha defès la reclamació formal "per totes les vies possibles" d'aquest deute i ha assenyalat que "rebre un préstec a retornar no pot ser ni aplaudit ni acceptat per cap grup de les Corts, perquè no és un pegat, és una aixecada de camisa". Ana María Cerdán (Vox) ha indicat que els valencians "tenen dret al fet que se'ls retorne tots els diners pendents de l'IVA, diners que s'està quedant el Govern, i els és igual que siga per culpa de Montoro que de Montero".

PROPOSTA DE FINANÇAMENT EN 8 MESOS

La segona iniciativa, l'aprovada, sorgeix del Botànic i abasta també altres aspectes com la reforma del finançament, les inversions, l'IVA i les entregues a compte, a més del deute històric. Després d'acceptar les aportacions de Ciutadans, ha comptat amb el suport d'aquests quatre grups, mentre el PP s'ha abstingut i Vox ha votat en contra.

Precisament s'ha inclòs en ella a petició de Ciutadans que s'inste el Govern a presentar una proposta de nou sistema de finançament amb recursos suficients i repartits equitativament entre totes les autonomies en un termini que no excedisca de huit mesos. En el text es reivindiquen també mecanismes temporals de compensació fins que eixa reforma no es produïsca.

També es demana l'alliberament de les bestretes de finançament de la tramitació dels pròxims pressupostos de l'Estat i retornar la mensualitat de l'IVA del 2017; un repartiment de les inversions estatals i una execució que s'ajuste a una programació real i acabe amb el dèficit inversor de la Comunitat Valenciana, compensant el dèficit existent, així com reconéixer i regular el dèficit de finançament acumulat des que es van transferir les competències a la regió, amb un mecanisme de compensació.

Compromís ha demanat a tots els grups "generositat i política útil" sense partidismes, mentre des del PSPV s'ha destacat la voluntat d'acord de Cs davant d'un PP que és "com el xiquet que es porta la pilota perquè no vol jugar amb la resta", advertint que la falta d'unanimitat pot fer perdre força a la reivindicació.

CRÍTIQUES DE PP I VOX

Rubén Ibáñez (PP) ha subratllat que el problema no està en Les Corts, que acumula més de 30 resolucions en aquest sentit, sinó que "té noms i cognoms, Ximo Puig, que és la passivitat, la complaença, l'agenollar-se davant Sánchez".

Per açò els 'populars' volien que s'incloguera en el text que se sol·licitara en un termini de 15 dies al Govern la convocatòria d'un Consell de Política Fiscal i Financera monogràfic per a tractar el canvi de model, plantejament que no ha sigut acceptat.

Des de Vox han mostrat el seu rebuig a aquesta iniciativa malgrat estar d'acord amb la reforma del model de finançament per l'exigència del deute històric, que "no existeix" i per la qual "no es pot obligar la resta d'Espanya a pagar". "Ens anem a anar a l''Espanya ens roba' dels veïns de dalt", ha advertit Cerdán.