Ayuntamiento informa a la ciudadanía sobre el protocolo para actuar ante agresiones sexistas durante el Carnaval

20M EP

El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Fundación municipal de la Mujer, ha informado a los colectivos participantes en la campaña 'No es No' del protocolo de actuación ante agresiones sexistas durante el Carnaval. Asimismo, se ha repartido material informativo bajo el lema 'No es no' y se ha difundido a través de los recursos municipales y de la universidad en pantallas, anuncios en prensa y marquesinas.