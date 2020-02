Un jutjat va absoldre a l'octubre de maltractament l'acusat de matar la seua dona a Moraira en no declarar la víctima

Segons la informació del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, el Jutjat de Violència sobre la Dona número 1 de Dénia ha assumit aquest mateix dimecres la investigació pel crim, que havia obert inicialment la jutgessa de guàrdia després de la troballa del cadàver el dilluns en un contenidor soterrat en el carrer Móstoles de Moraira.

El cadàver de la dona, de 36 anys i que presentava ferides d'arma blanca en el cos i el coll, estava enrotllat en un llençol i dins d'un contenidor. Van ser els operaris del servici de neteja els qui van trobar el cos sobre les 8.00 hores. Aquest dimarts va ser detinguda la parella de la dona, un home de nacionalitat holandesa de 59 anys que es va entregar a la Guàrdia Civil com a presumpte autor dels fets.

El detingut no tenia actualment en vigor cap ordre d'allunyament sobre la víctima, si bé sí existeix un antecedent del seu pas pels jutjats, arran d'unes diligències urgents obertes al juliol del passat any per un delicte de maltractament d'obra comès presumptament contra la seua parella, segons el TSJCV.

El jutjat va incoar la causa després de rebre un atestat de la Guàrdia Civil després que un veí alertara la Policia Local de Teulada, que es va personar en la vivenda de la parella la matinada del 30 de juny. No obstant açò, la víctima no va voler interposar denúncia contra el seu company i va fer ús del seu dret a no declarar contra ell.

Igualment, la magistrada del JVSM va adoptar una ordre de protecció a favor de la dona que incloïa com a mesures cautelars la prohibició que l'investigat es comunicara per qualsevol mitjà o s'acostara a menys de 300 metres d'ella.

El cas va ser elevat al jutjat penal 2 de Benidorm i el juí oral per aquests fets es va celebrar el passat 19 de setembre de 2019. En la vista, la víctima va tornar a acollir-se al seu dret a no declarar contra l'acusat, que va ser absolt d'un delicte de maltractaments de l'article 153 del Codi Penal per falta de proves.

TESTIMONIS DE REFERÈNCIA

Segons informa el TSJCV, en la sentència, datada l'11 d'octubre de 2019, no va quedar acreditat que l'home haguera colpejat la seua parella en la cara durant una discussió, ja que únicament existien testimonis de referència, no directes, i el seu valor probatori és limitat, d'acord amb la jurisprudència del Tribunal Suprem (TS).

El jutjat també va tindre en consideració la declaració d'un altre testimoni, un amic de l'acusat, que va manifestar que aquest havia dormit en sa casa la nit dels fets. La sentència absolutòria no va ser recorreguda, per la qual cosa va esdevindre ferma per providència al desembre del 2019 i, per tant, van quedar sense efecte les mesures cautelars adoptades contra l'acusat.