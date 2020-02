Monasterio defèn el pin parental davant de l'"adoctrinament" i demana a PP i Cs "posar-se del costat de la llibertat"

Així ho ha manifestat en declaracions als mitjans a les portes de les Corts Valencianes, després de participar en els tres minuts de silenci que han guardat els parlamentaris valencians per l'últim assassinat masclista a Moraira.

Monasterio ha explicat que ha vingut a València "a defendre la llibertat davant d'aquells que volen imposar la seua ideologia i davant d'aquells que s'atreveixen a dir que els xiquets són de l'Estat i no dels pares" i ha defès el 'pin parental' com "la millor ferramenta perquè els pares ens puguem defendre d'aquells que volen prendre les aules per a imposar una ideologia".

Per aquest motiu, espera que el Partit Popular i Ciutadans en les Corts Valencianes "sàpien posar-se del costat de la llibertat perquè dubtosament van a poder defendre la llibertat, l'educació i els valencians davant de l'adoctrinament del pancatalanisme si no s'atreveixen a defendre el pin parental", ha apuntat.

Monasterio insta ambdues formacions a "fer un pas ja de valentia" per a "estar amb els pares, i amb la llibertat" davant de la senyora Celaá (ministra d'Educació), davant dels comunistes, davant del socialisme que el que fa és imposar la dictadura i vol arrabassar-li als pares els seus fills i entrar fins a l'últim racó de les nostres cases a dir-nos com hem de pensar, com hem de parlar i com ells volen educar els nostres fills".

"UN CÚMUL DE DESPROPÒSITS"

Juntament amb la portaveu de Vox en l'Assemblea de Madrid, ha comparegut la portaveu adjunta i responsable d'Educació del grup parlamentari en les Corts Valencianes, Llanos Massó, per a criticar la "carta preventiva" que la direcció territorial d'Educació ha enviat als centres educatius sobre el pin parental.

Massó ha considerat aquesta missiva com "un cúmul de despropòsits, de mentides i manipulacions parlen que el pin parental va contra els drets dels xiquets i contra tractats internacionals firmats per Espanya". Per a la diputada, és "lamentable" que la Conselleria "s'arroga el dret de decidir ells el que és adoctrinament i el que no és adoctrinament al més pur estil de les dictadures comunistes".