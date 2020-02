Braulio Rodríguez se despide de toda la Archidiócesis de Toledo: "Estaré cerca y rezaré por todos"

"Estaré cerca y rezaré por todos los hijos de esta Iglesia, pues en adelante no debo ocuparme como obispo de los fieles de otra Diócesis. Os siento, pues, como una familia, de la que estaré pendiente en la medida de mis posibilidades, y cuando Dios quiera. Sé que habéis rezado mucho por mí durante mi enfermedad. Gracias, una vez más, de corazón. Estoy feliz y con una gran paz, porque a los que vivimos en la Iglesia nunca nos falta Cristo, su presencia salvadora en los sacramentos. Y eso es con mucho lo más importante", señala en su escrito semanal.

También ha deseado "vivamente" que todo vaya bien con el ministerio del nuevo arzobispo. "Rezad por él. Suceder a los grandes arzobispos toledano no es tarea fácil, pero creo que a don Francisco le resultará más llevadero sucederme a mí; primero porque nos conocemos, y después porque mis años de ministerio episcopal en Toledo han sido sencillos y dentro de la normalidad eclesial".

"Es verdad que suceder en Toledo a grandes arzobispo con una presencia potente en Toledo y en la historia de España impresiona. Pero sé que don Francisco no escatimará esfuerzo y entrega por vosotros, pues, conozco su capacidad de trabajo y de darse a los demás. Recibidle, pues, con todo afecto y con fe y confianza, la que ha puesto en él el Papa Francisco al nombrarle", ha manifestado.

Rodríguez ha recordado los encuentros mantenidos "con tantas" personas en estos más de diez años que no ha querido que se le olviden aquellas que han dejado huella en él en pueblos pequeños y grandes, en ciudades y en otros ámbitos de encuentro como residencias, hospitales, colegios, parroquias, grupos y movimientos apostólicos.

"He disfrutado sin duda mucho con fieles laicos y consagrados, con sacerdotes y seminaristas en tantas ocasiones y encuentros de todo tipo", ha apuntado, para desear haber podido dejar el los fieles un deseo de Dios y un ánimo para seguir a Jesucristo como hijos de la Iglesia; "también para que no dejéis la presencia en la vida pública; no estéis continuamente saliendo a llevar el Evangelio, porque tenemos derecho a ello, en una sociedad plural, y ellos, quienes reciban a Cristo como su Señor, no deben encontrar trabas para la aceptación de semejante gracia".

Por ello ha pedido a los fieles de la diócesos que crezcan en unidad, sin olvidar a los más pobres o su responsabilidad a la educación en la fe y en los colegios, sean o no de la Iglesia. "Ayudaos unos a otros: los sacerdotes a todos y entre sí, las familias a las familias, los consagrados a sus hermanos, los jóvenes a otros jóvenes".

"Cada vez es más necesario contar con la ayuda de los hermanos ante los retos que la Iglesia debe afrontar en su salida hacia los que no están", ha señalado para concluir proponiendo un pacto: "Yo rezo con más intensidad por vosotros y vosotros oráis un poco por mí. Mi más profundo agradecimiento, querida Diócesis de Toledo".