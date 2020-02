Isa Pantoja en 'El programa de Ana Rosa', sobre la reconciliación con su madre: "Ella quiere hablar conmigo y con Asraf"

Isa Pantoja ha contado, este miércoles, cómo ha sido la reconciliación con su madre. Al parecer, Isabel Pantoja pudo encontrarse con su hija en Cantora en una visita del pequeño Alberto. Además, este lunes la tonadillera confesó a las cámaras que pudo pasar la noche del domingo con su hija.

Los colaboradores de El programa de Ana Rosa han preguntado a su compañera por el estado de la relación de madre e hija. Isa Pantoja ha contado que la relación ha mejorado y que prefiere "no remover cosas del pasado", ya que "ella me va a contar algo que no me voy a creer", ha añadido.

Uno de los tertulianos ha preguntado si Chabelita ha podido hablar sobre su relación con Asraf con su madre, "de parte de mi madre sí se que quiere hablar conmigo y con Asraf", aunque ha aclarado que de momento no se ha dado la conversación.

Isabel Pantoja visitará este viernes el plató de Volverte a ver, en el que con Carlos Sobera se enfrentará a varias sorpresas. El programa de Ana Rosa ha emitido un avance del encuentro en el que puede verse a la cantante emocionada hablando de su madre.

Chabelita ha explicado que su madre es una persona reservada a la hora de hablar de sus sentimientos y que ella prefiere "no tocar un tema profundo". Además, la colaboradora ha defendido que estaría encantada si su madre encuentra una pareja; "cuando la he visto más feliz ha sido cuando ella ha tenido pareja", ha añadido.