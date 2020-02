L'EMT porta al jutjat la suplantació d'identitat d'un dels seus treballadors per a cobrar una nòmina

20M EP

L'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València va portar el passat any al jutjat la suplantació de la identitat d'un dels seus treballadors per part d'una persona per a cobrar una nòmina del mes de setembre. L'assumpte va recaure en el Jutjat d'Instrucció número 1, que ho va remetre al seu torn al 18, que és el que investiga el frau de quatre milions d'euros en l'empresa pública en considerar que hi havia "identitat de fet".