CCOO PV insta a buscar "consensos socialment acceptables" sobre l'ampliació del Port amb criteris de sostenibilitat

Partint d'eixa base, el sindicat advoca per avaluar com créixer alineant-se amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), en compliment dels compromisos adquirits per la pròpia APV com a signatari de l'Agenda AIVP 2030 per a ciutats portuàries sostenibles.

En una resolució acordada durant el seu Consell Confederal, CCOO PV defèn que és necessari "acompassar la situació de desigualtat social i l'emergència climàtica, perquè tots els projectes seran ben considerats si integren la societat i el territori en el qual resideixen".

En aquest sentit, el secretari general de CCOO PV, Arturo León, ha explicat -moments abans a la celebració del conclave- que estan "a favor de la generació d'activitat econòmica i tot el que supose una millora del nostre model de producció i de la qualitat de l'ocupació, però cal fer-ho de manera concorde, proporcional i equitativa amb la necessitat de combatre els efectes del canvi climàtic i fer-ho de manera sostenible", ha puntualitzat.

Per aquest motiu, considera "molt important que un projecte d'eixa envergadura aconseguisca el consens de tots els agents i que compte amb el vistiplau d'una gran majoria de la població". "No es pot fer de qualsevol manera, fa falta diàleg i fa falta complir la normativa", ha advertit.

Quant a si creu que és necessari o no emetre una nova Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) per a escometre la construcció de la nova terminal de contenidors de l'ampliació nord del port valencià, León ha eludit entrar en una "qüestió de caràcter tècnic".

En aquest sentit, ha argumentat que correspon a Ports de l'Estat i al Ministeri dir si les modificacions que planteja l'APV són substancials com per a haver d'escometre una nova Declaració d'Impacte Ambiental o no. Atés que ha conclòs el període d'al·legacions, León confia que "no tarden molt". En tot cas, "si el projecte incompleix els paràmetres de respecte al medi ambient haurà de reformular-se", ha conclòs.