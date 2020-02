Billie Eilish admite que ha dejado de leer los comentarios de Instagram porque "le arruinan la vida"

La cantante Billie Eilish está sufriendo las consecuencias de la fama. La joven de 18 años, ganadora de 5 Grammy y voz de la canción No Time To Die, el tema de la nueva película de James Bond, ha admitido a la BBC que leer los comentarios de Instagram le estaba arruinando la vida.

Desde que hace 10 meses lanzara el videoclip Bad Guy, la fama de Billie no ha dejado de crecer, para bien y para mal. Estar expuesta al ojo mediático a una edad tan temprana y de una forma tan rápida como explosiva no ha permitido que la cantante se prepare ante las críticas destructivas.

Cuando la BBC le preguntó acerca del bullying online y si leía los comentarios de Instagram, la cantante contestó: No, no, paré hace dos días. Literalmente hace dos días. Dejé de leer los comentarios por completo porque estaba arruinando mi vida. Una vez más."

Su hermano Finneas O'Connell, ganador de 5 Grammy y co-escritor de las canciones de su hermana, también quiso hablar sobre el tema: "Creo que puedes ver a alguien como una celebridad famosa y puedes pensar: palos y piedras, nada de lo que digo les será duro, pero afecta lo mismo por internet ". A lo que Billie añadió: "Es peor, es mucho peor de lo que ha sido en este momento".

Justin Bieber ha querido tender la mano a Billie, a la que considera su protegida. Al igual que la chica, Justin saltó a la fama muy deprisa y joven, lo que le ocasionó una depresión y adicción a las drogas. Por lo que no quiere que ella pase por lo mismo.

“Hay que dejar que ella haga lo suyo, pero si alguna vez me necesita, voy a estar para ella. Yo solo quiero protegerla. No quiero que pierda el rumbo”, continuó Bieber. “No quiero que pase por nada de lo que tuve que pasar yo, porque no le deseo eso a nadie. Si alguna vez me necesita, solo tiene que llamarme”, expresó el cantante entre lágrimas. Billie compartió ese bonito gesto en las redes sociales.