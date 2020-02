El Principado no ve motivos para adoptar medidas urgentes de apoyo a madres gestantes

20M EP

La consejera de Hacienda del Gobierno de Asturias, Ana Cárcaba, ha dicho este martes que no tiene previsto adoptar ninguna medida urgente para apoyar a las madres gestantes en Asturias. "No habrá ninguna medida urgente porque no hay motivo para ello", ha señalado.