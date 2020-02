El jutge que investiga presumpte fraccionament de contractes municipals cita de nou Fuset per documentació de JCF

Fuset ja va haver de declarar en aquesta causa, oberta fa més d'un any després d'una denúncia de Luis Salom, assessor del grup municipal 'popular' en l'Ajuntament de València, en relació amb suposades irregularitats en contractacions relacionades amb l'organització d'Expojove i altres esdeveniments d'aquesta Regidoria.

En eixe moment, l'edil va defendre en el jutjat que "tot es va ajustar a la legalitat" i va afirmar, de fet, que eixos contractes investigats no van tindre "objeccions" per part del secretari del consistori ni per cap altra instància.

Recentment Salom ha ampliat la seua denúncia en el jutjat i ha exposat noves irregularitats relacionades amb fraccionament de contractes de Fuset i la Junta Central Fallera, amb el que el jutjat ha acordat que l'edil acudisca al jutjat a declarar sobre aquest tema. Ho farà el 28 de febrer a les 10 hores.

Aquest no és l'únic front judicial que té obert Fuset, ja que pròximament haurà d'asseure's en el banc dels acusats per l'accident mortal d'un treballador durant la instal·lació de les graderies per als concerts de Vivers del 2017. En aquest causa Fiscalia no li acusa, però sí la família del difunt.

Paral·lelament, el ministeri públic sí ha demanat que s'òbriga una investigació contra l'edil per un presumpte delicte de prevaricació per concedir l'explotació de servicis d'hoteleria a canvi del muntatge de les graderies dels concerts de Vivers. Aquesta reclamació sorgeix arran de la causa de la defunció, però es tramitaria de manera independent.

El nou procediment contra Fuset se cenyiria a un delicte de prevaricació en relació a la presumpta concessió comercial que va fer l'edil en els concerts de Vivers del 2017, de tres taulells de bar i cinc llocs de menjar, a canvi del muntatge de la graderia. Segons estima el ministeri públic, aquesta decisió va poder anar en contra de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Aquesta petició es remetrà al Deganat de Jutjats, des d'on es repartirà a un òrgan judicial i s'adoptaran les diligències que s'estimen oportunes.