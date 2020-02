Arturo Valls se sincera sobre un concursante de '¡Ahora caigo!': "Me está empezando a dar asco"

Arturo Valls no se corta con los concursantes de ¡Ahora caigo!, y este lunes no tuvo ningún problema en reconocerle a uno de ellos que "me estas empezando a dar asco".

El participante en cuestión fue Jaime, un opositor a bombero "de 24 años y me dedico es a estudiar". A lo que Valls le contestó: "El cuerpo ya se te ve, muy mal se te tiene que dar para no ligar más que Julio Iglesias".

Jaime, en '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

El sevillano siguió presentándose y señaló que "mi afición es el deporte, ya sea surf, windsurf, kitesurf... todo lo que tenga que ver con el agua me gusta". Continuó diciendo que "en verano trabajo en una escuela de vela en Isla Canela".

Ante tal afirmación, el presentador comentó que "¡madre mía! Monitor de surf, bombero... me está empezando a dar asco", provocando las risas del público.

Una concursante pierde 100.000 euros en la última ronda

Además, en el programa de este lunes la concursante del centro, Antía, llegó a la octava ronda en busca de los 100.000 euros y decidió jugar en vez de plantarse y quedarse con la mitad de lo acumulado.

En la novena ronda perdió el comodín, y pese a que se podía llevar 12.003 euros, la joven decidió seguir participando en ¡Ahora caigo! hasta el final. Pero la suerte no la acompañó.

"¡El mundo es para los valientes!", afirmó Valls mientras Antía se enfrentaba con Santi, alias Pistachín, en busca del dinero. El presentador preguntó: "La primera parte de esta obra de José Zorrilla está ambientada en las fiestas de carnaval".

Antía falla su pregunta, en '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

La respuesta correcta era Don Juan Tenorio, pero como Antía no supo contestar correctamente, cayó por la trampilla y siendo su rival, Pistachín, el que se llevó el dinero.