València presenta el seu projecte ‘València, ciutat de places’

El Saló de Cristall de l’Ajuntament acull, des d’aquest dilluns i fins al 9 de març, una exposició que reuneix, per primera vegada, les maquetes que reprodueixen les futures places de l’Ajuntament, la Reina i el Mercat. D’esta manera, la ciutadania podrà conèixer tres dels projectes de la iniciativa “València, ciutat de places”, que pretén, tal com ha explicat l’alcalde Joan Ribó, “humanitzar les vies públiques des del retrobament ciutadà, la mobilitat sostenible, l’ecologia urbana, el paisatge i la infraestructura verda”.

De fet, des de l’Ajuntament, que als últims 5 anys ha recuperat 110.000 metres quadrats d’espai públic per vianants, “defensem unes places plenes de vida, per a respirar, jugar, conversar, reformades amb un disseny inclusiu i accessible, igualitària per a tot el món”, ha ressaltat el primer edil en assegurar: “ho hem fet i ho continuarem fent, sempre acompanyats dels processos participatius per a aconseguir-ho”.

Ribó ha presentat l’exposició acompanyat de la vicealcaldessa de València i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, i l’arquitecte i urbanista Eduardo Mangada. En l’acte també han participat un gran nombre de membres del Govern del Rialto, així com altres regidors i regidores de l’Ajuntament, i professionals interessats pel canvi anunciat per a les places, “que seran protagonistes del procés de reconquista de l’espai públic per a les persones”, tal i com ha expressat el cap del govern municipal.

En la seua intervenció, Ribó ha ressaltat la importància d’avançar en la recuperació de les places, des del centre històric fins als barris, ja que la nostra intenció “es promoure València com una ciutat de places i replacetes dels barris i pobles, que necessiten un espai de centralitat, tranquil i còmode perquè es trobe la gent”.

En la mateixa línia, s’ha manifestat Sandra Gómez, qui ha recordat que actualment el 70% de l’espai urbà està ocupat per viaris, i ha reiterat “que la reconversió d’este espai no finalitza al centre, amb les places que formen part de la història dels valencians i valencianes, sinó que arribarà als barris i als pobles per crear i promoure les accions i reunions veïnals”.

“València ha de comptar amb moltes àgores per a conviure”, ha manifestat Gómez, qui ha defés “que els projectes de reforma no suposen només canvis urbanístics” i ha augurat “que el temps demostrarà que la bondat de la decisió, tal com ha passat amb la conversió de l’antic llit del Túria en el espai més gran verd de la ciutat”.

Per la seua banda, l’arquitecte i urbanista Eduardo Mangada, que va ocupar les responsabilitats de les polítiques públiques en matèria d’urbanisme a Madrid, amb el primer ajuntament democràtic i amb l’alcalde Tierno Galván, ha celebrat “el fet de retrobar-se amb un alcalde que recupera la democràcia amb l’impuls de les places de la ciutat tenint en compte que la qualitat d’una ciutat depén de la qualitat del seu espai públic i de tindre una vivenda digna i assequible”.

Les persones que visiten esta exposició podran adonar-se’n i implicar-se en la transformació de les places de l’Ajuntament, la Reina i el Mercat. La transformació de la primera d’estes començarà a materialitzar-se a partir del 20 de març, amb una conversió de l’espai per a vianants que servirà per a experimentar una nova funcionalitat i detectar possibles problemes, tal com s’ha fet en els últims anys a la plaça del Mercat, i com s’anuncia a l'accés de la mostra.

En l’elaboració de les maquetes i el planejament de les places han participat les regidories de Mobilitat Sostenible, Ecologia Urbana i Desenvolupament Urbà.