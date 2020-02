Zaplana, després de l'informe d'UCO d'Erial: "Ni les societats són meues, ni he sigut beneficiari de cap transferència"

Zaplana s'ha referit així a l'últim informe de la Guàrdia Civil, conegut la passada setmana després d'alçar-se el secret de sumari, que conclou que ell va ocupar un "nivell de jerarquia superior" en la trama de les ITV i del Pla Eòlic, que va obtindre 11.209.028 euros en comissions il·legals, i va ser un dels "beneficiaris econòmics dels actius".

L'exministre en l'època de José María Aznar ha acudit aquest dilluns a dependències judicials a firmar després d'ordenar-ho fa un any el Jutjat d'Instrucció 8 de València. L'expresident va estar a la presó preventiva després de destapar-se el suposat frau però va quedar en llibertat provisional -sota mesures cautelars- després d'assegurar l'òrgan instructor sis milions d'euros a Suïssa, a l'espera del desenvolupament de la investigació.

"Com comprendran, la meua principal atenció se centra en la meua defensa jurídica", ha dit a Europa Press, al mateix temps que ha agregat: "Només els diré que, una vegada alçat el secret i conegut el resultat de les comissions rogatòries, cap de les societats citades són meues, ni he tingut cap poder sobre les mateixes, igual que els comptes investigats. Ni són meus ni he sigut beneficiari de cap de les transferències que des de les mateixes s'han realitzat".

Així mateix, ha ressaltat que de l'últim informe de la UCO "tampoc s'acredita cap irregularitat en la meua responsabilitat al capdavant de la Generalitat Valenciana", ha postil·lat. "Comprendran que allò que haja de dir siga en seu judicial", ha insistit.

En el cas Erial s'investiguen una sèrie de comissions aparentment desembossades en atenció a les adjudicacions del servici d'ITV -realitzades el 1997 durant la gestió de Zaplana en la Generalitat- i del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, engegat el 2003, "totes elles adjudicades i pagades per part de societats del grup empresarial Sedesa", de la família Cotino, segons la UCO. Els diners s'enviaven a una societat en l'estranger, s'ocultava en comptes i posteriorment tornava a Espanya.