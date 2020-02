Bonig demana que s'invertisca en Rodalies de la Comunitat igual que a Catalunya i acusa Puig d'estar fugit al Marroc

Bonig ha realitzat aquestes declaracions davant els mitjans durant la visita que ha realitzat a l'estació de Castelló juntament amb el president del PP de la província de Castelló, Miguel Barrachina, per a denunciar la situació de la xarxa de Rodalies.

Així, la dirigent del PP s'ha referit a la campanya que fa quinze dies van presentar a València 'Menos cerca' per a reivindicar una situació "caòtica" en el servici de Rodalies; i ha recordat que durant la Magdalena del 2017 "la gent de Podem portava una xapeta, al què es va sumar el PSOE i Compromís, on criticaven la falta de gestió i el caos en la gestió de Rodalies, i sorprèn que allò que abans criticaven hui s'ha tornat un silenci còmplice".

En aquesta línia, ha apuntat que, segons dades el Ministeri de Foment del Govern socialista, les incidències en Rodalies a la Comunitat Valenciana el 2015 eren de 543 trens, mentre que el 2019 es van elevar a 7.600, és a dir, "14 vegades més que el 2015". Sobre aquest tema, s'ha preguntat que "si el 2016 i 2017 tota l'esquerra protestava, amb 14 vegades més d'incidències, on està el PSPV, Compromís i Unides Podem, i on està Puig i Oltra".

Segons ha dit Bonig, "estan fugits, escapolits", i s'ha referit a la visita que ha realitzat hui Puig al Marroc, en una delegació que, -segons ha assenyalat- no sap què objectiu té. "Està com Willy Fog perquè escapa dels problemes diaris i de la paràlisi que té el seu govern", ha criticat. "Davant d'eixe desistiment de funcions ací està el PP, i volem denunciar els retards, ja que en l'últim mes a la Comunitat valenciana s'han produït 125 retards de més de mitja hora en els trens i 198 cancel·lacions sense una explicació", ha afegit.

"SILENCIE CÒMPLICE"

Bonig ha lamentat "el silenci còmplice" de Puig que "abans cridava i exigia al govern del PP que li fera la transferència de les Rodalies davant la incapacitat, però ara no diu res, les vol però amb diners".

Segons ha explicat la líder del PP, a aquesta situació s'arriba per "falta de gestió i per falta d'inversió". Ha recordat que al desembre del 2017 hi havia 1.436 milions d'euros per al pla de rodalies, "dels quals no s'ha executat absolutament res i l'única cosa que diuen és que se'n va a retornar els diners dels bitllet pels retards". "Nosaltres no volem la devolució dels bitllets, que està molt bé, sinó que es gestione i s'invertisca en eixe programa de rodalies que va presentar el ministre de Foment del PP i que Puig va avalar aleshores, i que es gestione", ha apuntat.

"Sé que Ábalos està fent d'espia, que té mala cara, que cada dia té cara més de persona que abandona la política, però mentre siga ministre de Foment i, a més, valencià, per favor que no ens pique més als valencians i especialment als castellonencs", ha defès.

Segons Bonig, Ábalos ha de gestionar i començar la compra dels trens nous de Rodalies -52 en tota la Comunitat Valenciana-, ha de substituir els maquinistes i ha de planificar. "Si cal tallar rodalies o anul·lar trens a conseqüència de les obres, cal preveure una substitució i mitjans alternatius perquè la gent no pot arribar a les estacions i que cada dia siga una odissea o alçar-se tres hores abans per a arribar al treball, a una cita mèdica o a la universitat", ha assenyalat.

A més, Bonig ha indicat que a Puig "se li va acabar la veu de tant usar-la de reclamar contra el PP però calla amb el PSOE perquè és un president submís, que prefereix ser socialista abans que defendre els valencians", i, sobre aquest tema, ha incidit sobre la diferència amb el president de la Junta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, "que és un president de tots els gallecs i aquest -Puig- només del PSOE i abandona la seua província, Castelló".

La presidenta regional del PP ha anunciat que presentarà una moció en tots els ajuntaments i ha oferit el suport el PP, com ho va fer en matèria de finançament, "per a una cosa que preocupa".