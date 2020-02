Ciudadanos lleva la Ley de Función Pública a Europa por "posible violación de la libre circulación de trabajadores"

Pagazaurtundua pondrá en valor que la "libre circulación de trabajadores" es un "principio fundamental establecido en el artículo 45 del Tratado de Fundionamiento de la Unión Europea (TFUE)" y es "obligación de esta Comisión preservarla", ha explicado la formación en un comunicado.

Considera que la Unión Europea "deberá evitar que la Comunitat Valenciana y sus administraciones impongan el sesgo lingüístico en sus convocatorias de empleo público, si ello afecta a la libre circulación de trabajadores en el espacio económico europeo".

Asimismo, en su argumentación, ha indicado que el Alto Tribunal "prohíbe la falta de proporcionalidad entre esa exigencia y la función o puesto de trabajo a desempeñar".

"Es habitual que estas administraciones exijan un conocimiento de la lengua valenciana, innecesario en algunos casos y, en otros, desproporcionado, lo que vulnera la Jurisprudencia Constitucional", ha añadido.

A su juicio, estas prácticas "convierten el sesgo lingüístico en una herramienta de discriminación y exclusión en manos de administraciones públicas que afecta, no solo de los ciudadanos españoles que no hablan valenciano, sino también de los ciudadanos europeos que no pueden circular libremente dentro de la UE porque no pueden optar a esos puestos públicos", ha asegurado Pagaza.