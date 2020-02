Las caras de amor de Samantha se convierten en protagonista de los memes sobre la visita de Carlos Right a 'OT 2020'

Los concursantes de OT 2020 llevan toda la semana trabajando en los temas que interpretarán el próximo domingo en la Gala 5. Pero no todo es trabajar y practicar, también hay momentos para el descanso y las visitas. En la tarde de este viernes, Carlos Right, exconcursante de OT 2018, ha acudido la academia para conocer a los nuevos triunfitos, y algunos se han llevado la alegría de su vida con esta visita.

Todos los concursantes lo han recibido entre aplausos y vítores, pero sobre todo Samantha, a la que el invitado ha saludado de forma especial. "Llevas un puñetero mes gritando 'Carlos Right, Carlos Right'. Pues toma Carlos Right'", le ha dicho Noemí Galera.

Y es que la cantante alicantina es muy fan del artista, y todo el mundo en la academia lo sabía. Por ello, estaba nerviosa e incluso le temblaban las manos de la emoción.

Samantha apenas ha podido ocultar su euforia, y los espectadores del directo 24 horas de OT 2020 se han percatado de ello. Sus caras de amor y admiración al mirar a Carlos Right han destacado en las redes sociales y han hecho que, tanto la triunfita como el extriunfito, se convirtieran en trending topic.

Los usuarios de Twitter han hecho memes y han destacado los mejores momentos, pues sus expresiones no tenían desperdicio. Quién sabe si la organización del programa tenía programada esta visita especialmente para el día de San Valentín.

💘 Cuando tu 'crush' llega a vuestra cita de #SanValentin2020



¡Que no...! Que es la cara de Samantha cuando ha visto a Carlos Right (@carlos_right) 😂 #OTDirecto14F



⭕ Síguelo en DIRECTO 🔽https://t.co/BQzKC8JGIcpic.twitter.com/9QEyJJjndZ — La 1 (@La1_tve) February 14, 2020

Carlos Right: quiero que me preguntéis cosas, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando sales?



Jesús: ¿qué pasa cuando salga Samantha?



ME AHOGO JAJAJAJAJAJ 😂😂😂 #OTDirecto14Fpic.twitter.com/cYVeN6Cg7M — opinandOT20 (@OpinandOt20) February 14, 2020

Carlos Right: ¿crees en “el secreto”?



Samantha: lo tengo tatuado.



Carlos Right: yo también.



Toda la academia y todo twitter: AAAAAAAWWWWWW ❤️❤️ #OTDirecto14Fpic.twitter.com/j2WyILHzPw — opinandOT20 (@OpinandOt20) February 14, 2020