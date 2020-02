Puig creu necessària una nova reformulació que garantisca que el món de l'agricultura siga possible "amb dignitat"

Puig s'ha pronunciat així a Onda (Castelló), on ha assistit a l'acte commemoratiu del centenari de la Cooperativa en ser preguntat per la mobilització que ha dut a terme aquest divendres el camp valencià per a exigir als polítics que prenguen mesures "ja" per a garantir el futur del sector.

El cap del Consell ha assegurat que la Generalitat comparteix el que és una "ambició lògica" de tota la societat valenciana, i és que els agricultors "no queden exclosos de la cadena de valor", i -ha dit- "eixe és un element que està passant en una reivindicació a nivell europeu que crec que és molt substancial".

"Europa va nàixer en gran manera vinculada a les polítiques agràries i ara necessitem que hi haja una nova reformulació que garantisca que el món de l'agricultura siga possible amb dignitat, i cadascú ha de fer la seua actuació i ha d'assumir la seua responsabilitat, tant les institucions com el propi sector", ha subratllat Puig, qui ha afegit que, en qualsevol cas, cal veure de quina manera es pot fer una agricultura "capaç d'inserir-se en aquest món tan competitiu i, alhora, garantir eixa alimentació de qualitat".

"Nosaltres tenim uns productes de qualitat extraordinaris i durant molts anys la taronja valenciana va ser el 25 per cent de totes les exportacions espanyoles, per tant nosaltres exigim que hi haja un suport clar del conjunt de l'Estat i d'Europa, fent possible la reciprocitat i que no hi haja competència deslleial com estem patint", ha apuntat.

ESPERANÇA EN EL SECTOR

En eixe sentit, Puig ha destacat que té "esperança" en el sector, i ha destacat que enguany, "malgrat les dificultats que han tingut els cítrics", hi ha hagut un creixement del 4 per cent en les exportacions i la balança comercial ha millorat l'11 per cent.

Per tant "en circumstàncies difícils nostra capacitat de presència en el món és cada vegada més gran, per la qual cosa hem de continuar en eixe procés però, sobretot, que la cadena de valor estiga més equilibrada i per açò cal treballar en cooperatives de segon grau, hem d'intentar sumar tant la producció com l'oferta comercial perquè si no, al final, els que compren són molt pocs i els que venen són massa, i per tant hi ha un problema molt greu de desequilibri", ha conclòs.