Rueda cree que la abogacía del Estado queda "retratada" tras los informes de la DGT que constatan los atascos en Rande

Así se ha pronunciado a preguntas de los medios sobre estas informaciones, publicadas en 'Faro de Vigo', que lo que hacen es "poner de manifiesto" lo que ya se sabía siendo "usuario" de la vía.

"No hacía falta más que usar la autopista, teniendo que pagar peaje. La circulación no era normal, ni muchísimo menos, Ahora el juicio ya terminó está visto para sentencia, y ahora tendremos que esperar y por supuesto acatar lo que diga la Justicia", ha señalado.

Rueda, en todo caso, ha considerado que "todo el mundo ha quedado retratado en el proceso", incluida la Abogacía del Estado, que se puso del lado de la concesionaria a pesar de que "lo normal y lógico sería ponerse a favor de los usuarios" que sufrieron estas circunstancias y pagaron por el uso de la vía.

En sus conclusiones, el Ministerio Público ha defendido que el tramo del puente de Rande de la AP-9 no tenía condiciones de autopista durante las obras, por lo que la concesionaria, Audasa, tendría que haber reducido el precio del peaje. La Fiscalía ha insistido en que no existía ni un solo cartel que permitiese al usuario que accedía a la AP-9 saber cómo se encontraba ese día, de modo que no había libertad de elección de otra vía alternativa ni se cumplía el deber de información.

La defensa de la concesionaria solo reconoce retenciones puntuales durante toda esa etapa y señalan que la mayoría fueron ajenas a las obras, por lo que responsabilizan a la Dirección General de Tráfico (DGT) de no advertir a los conductores antes de entrar en la vía de que pueden encontrarse atascos y retenciones.

"GLOBO SONDA"

El vicepresidente autonómico también se ha referido a la reapertura del debate sobre el cobro en las autovías por parte del Gobierno central, que ha atribuido a un "globo sonda" por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"No es la primera vez", recuerda Rueda, quien ha instado al Gobierno central a abordar sus propuestas seriamente en vez de intentar "desviar la atención de otras cosas".

"Si hay que lanzar un debate serio, hagámoslo. Si lanzamos estos temas para desviar la atención de otras cosas, no tiene mucho sentido", ha zanjado.