PSOE inicia la campaña 'Granada no se vende' para "evidenciar consecuencias de los pactos de PP, Cs y Vox"

Según ha informado el PSOE en una nota de prensa, el socialista, quien ha apuntado que la campaña recorrerá todos los distritos de la capital, servirá para que "todos los granadinos conozcan como se jugó con su futuro y con la alcaldía de una ciudad, que fue puesta literalmente en venta porque interesaban más otras ciudades como Málaga o Granada".

Al respecto, el socialista ha recordado que hace una semana el salón del plenos y el Ayuntamiento fueron testigos, "en una sesión bochornosa, cómo se ponía de manifiesto las consecuencias del pacto de los trapos sucios firmado por PP, Cs y Vox, por el cual los populares granadinos y Cs, con el actual alcalde a la cabeza, vendieron Granada, su futuro, su estabilidad, así como su credibilidad a cambio del gobierno en otras ciudad más importantes para sus intereses".

Cuenca ha destacado que "esta venta de Granada se había denunciado, pero el pasado pleno lo oímos por boca de uno de los concejales del equipo de gobierno, hasta ese día presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez".

"Hemos vendido Granada reconoció sin despeinarse, mientras el Salón de Plenos era testigo de la confirmación de que los egos, las intrigas palaciegas y los apuñalamientos por la espalda se iban a convertir en el día a día del Ayuntamiento de Granada", ha comentado.

El socialista ha recordado además como, "hace ahora dos semanas, toda la ciudad pudo ver en directo como el gobierno municipal saltaba por los aires y ponía en evidencia que tras la traición a los granadinos sólo se escondían las ambiciones de un alcalde que consiguió el poder vendiendo Granada".

Al respecto, el máximo responsable del PSOE ha precisado que "vendió Granada para obtener lo que le habían negado las urnas".

Por todo esto, el concejal del PSOE ha reiterado que los socialistas granadinos, "ante esta desfachatez, ante este desastre y este daño a Granada no va a quedarse con los brazos cruzados".

Así, ha detallado que "hoy comenzamos una campaña de recogidas de firmas y de información a los granadinos que bajo el lema Granada No Se Vende va a recorrer todos los distritos de la capital para que la ciudadanía conozca de primera mano lo que han hecho PP y Cs con Granada y con su futuro".

Para Cuenca, es lamentable que Salvador "todavía no haya pedido perdón a los granadinos por este acuerdo de la vergüenza" y ha destacado que "estas actitudes denotan que Granada no le duele, probablemente porque no es granadino ni de corazón, ni de alma".

"Granada tenía un futuro que se hacía próspero, lamentablemente, las ambiciones e intereses políticos en otras provincias ha provocado que Granada esté sometida a un gobierno inestable que está provocando que empresas, inversores y demás huyan a otras ciudadanos donde hay gobiernos serios, legítimos y estables", ha denunciado.