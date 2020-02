Andalucía aprobará un decreto para "blindar" libertad de los padres a la hora de elegir educación para sus hijos

El Gobierno andaluz aprobará en su reunión del próximo lunes un decreto de escolarización en centros públicos y concertados para "blindar la libertad de los padres a elegir la educación de los hijos", según ha anunciado el portavoz del Ejecutivo y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo.

El Ejecutivo entiende que "no hay que tener miedo a la libertad y, por tanto, a la opción de elegir centros", ha dicho Bendodo en un desayuno informativo del Forum Europa, en el que no ha dado más detalles del decreto.

Al ser preguntado posteriormente por el pin parental, ha dicho que esa definición no existe en los acuerdos de PP y Vox, pero ha vuelto a defender que no se puede tener "miedo a la libertad".

"El socialismo tiene miedo a la libertad, que los padres puedan elegir el tipo de educación de sus hijos me parece lo más normal del mundo, llamémoslo como queramos llamarlo", ha agregado. Bendodo cree que no se puede "caer en la trampa de las cortinas de humo" porque el problema de Andalucía "no es el pin parental ni mucho menos" y hay "cuestiones mucho más importantes".