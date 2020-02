Agricultura demana al Govern una reducció tributària entre 30% i 100% per a cultius afectats per incidències climàtiques

En l'escrit s'esmenta que l'últim exercici agrari es va caracteritzar per ser "el desé any més càlid a la Comunitat Valenciana des del 1941, així com per un règim hídric especialment irregular", segons ha indicat la Generalitat en un comunicat.

A aquestes circumstàncies se sumen quatre episodis de pluges torrencials, entre els quals destaca pels seus "devastadors efectes" la DANA (Depressió d'Alts Nivells Atmosfèrics) esdevinguda el passat mes de setembre i que "es va encebar amb gran virulència en la franja interior del sud de València i en el nord d'Alacant (Baix Segura)".

La combinació d'aquests factors, "agreujats encara més per gelades puntuals, granissols i vent", es van traduir tant en pèrdues de collita molt sensibles com en l'increment dels costos que suporten les explotacions a causa de la necessitat d'atendre, segons els casos, un major consum d'aigua, de productes fitosanitaris, de pinsos o de desplaçaments d'animals.

La Conselleria d'Agricultura ha sol·licitat formalment al Ministeri, perquè al seu torn trasllade la proposta al Departament d'Hisenda de l'Executiu central, una reducció dels índexs de rendiment net-mòduls- en el règim d'estimació objectiva de l'IRPF que s'aplica a les activitats agràries.

UNA REBAIXA DEL 30% EN TOTA LA COMUNITAT VALENCIANA

La petició que ha traslladat la Generalitat es concreta en una rebaixa dels mòduls del 30% en tots els municipis de la Comunitat Valenciana per als cultius de cítrics, caqui i olivar, mentre que la disminució que es reclama per als fruiters d'os és del 38%.

Es demanda una millora fiscal del 30% per a les hortalisses d'hivern en totes les localitats del Baix Segura i la zona inundada del Baix Vinalopó, terme municipal de Crevillent, del 30% per al cultiu del magraner en la totalitat de les localitats del Baix Segura i Crevillent i, finalment, una rebaixa del 30% per a la ramaderia extensiva i l'apicultura de tots els municipis de la província de Castelló.

A més, per a alguns pobles i cultius concrets on es van registrar "danys especialment greus" pels efectes de la DANA i també per a certes zones que "estan patint de manera virulenta les conseqüències de la plaga de la Xylella fastidiosa", la conselleria exigeix una reducció dels mòduls tributaris del 100%.

La consellera d'Agricultura, Mireia Mollà, ha destacat el "treball minuciós i detallat del servici d'estudis de la conselleria sobre les pèrdues que han patit els agricultors valencians arran del comportament del clima durant el passat any". Mollà s'ha mostrat confiada en la col·laboració d'Hisenda, "necessària per a reduir els problemes derivats d'aquesta conjuntura".

A més, assenyala les reunions mantingudes de forma periòdica amb les organitzacions agràries "per a poder determinar amb la major exactitud possible l'abast dels desperfectes i de les àrees afectades a fi d'evitar les omissions que s'han produït altres anys".