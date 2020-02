El jutjat de Sueca arxiva la causa per presumpta prevaricació per la qual havien de declarar Baldoví i Tamarit

20M EP

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció 2 de Sueca ha decretat el sobreseïment provisional de la causa per presumpta prevaricació administrativa per la qual havia citat a declarar com a investigats el pròxim 17 de febrer l'exalcalde de Sueca i diputat nacional de Compromís, Joan Baldoví, i l'exalcaldessa d'aquesta mateixa localitat i actual secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit.