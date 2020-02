El TSJ decidirá ante la petición de Los Niños son Intocables de manifestarse a la vez que el Desfile de Carnaval

La Sala de lo Contencioso Administrativo ha acogido hoy una vista por el derecho de Concentración y Manifestación promovido por la asociación Los Niños son Intocables.

Solicitan manifestarse el sábado 22 de febrero, saliendo desde la Plaza del Ayuntamiento y finalizando en la Consejería de Educación, la misma tarde que está previsto el Desfile de Carnaval.

La Delegación del Gobierno cree que no puede garantizar la seguridad de ambos eventos y les pide que se manifiesten ese día por la mañana, en otro sitio, u otro día; algo que la asociación rechaza porque la manifestación coincide con un seminario ya organizado.

"Alegan, para la prohibición de esta manifestación, motivos de seguridad y, precisamente, lo que queremos aprovechar es los mismos recursos empleados para el Carnaval para la manifestación de un grupo que nunca hemos superado las cien personas", ha explicado el presidente de Los Niños son Intocables.

Martí ha asegurado que cuando la Junta Directiva, a principios de enero, programó la manifestación, "jamás tuvo en cuenta que fuera Carnaval".

Cuando se avisó de la Delegación se les propuso "cambiar el itinerario a las afueras", cuando es algo que no contemplan por querer hacerla en el centro; o cambiar de horario, "cuando era una trastorno" por estar organizado el seminario en el que se encuadra.

"Siempre se ha hecho el mismo recorrido", ha dicho. El objeto es "pedir que se respete a los padres" que no están de acuerdo con la educación sexual que se está dando en los colegios.

"No queremos prohibirla, sino que no se obligue a los padres que no la queremos", ha subrayado, proponiendo que "se enfoque como una extraescolar". Ha recordado que está "grabado" cómo, en una charla para padres, se "normalizó" el sexo oral entre niños.

En cuanto al seminario que celebrarán ese día, incluye al presidente de la Asociación del Menor Tutelado Gitano, José Maldonado; y la escritora Alicia Rubia, "experta en ideología de género".

Ha relatado que la resolución del TSJ podría salir "de manera urgente" mañana.