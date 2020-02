EMT València inicia una campanya sobre els canvis de línies amb 1.200 cartells, nova web i informadors en el carrer

20M EP

L'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València inicia aquesta setmana una campanya informativa per a donar a conéixer "a tota la ciutadania" els canvis en les seues línies a partir del 23 de març i arran de la peatonalització de la Plaça de l'Ajuntament. Aquestes modificacions impliquen que solament una línia, la nova C-1, circule per aquesta plaça, així com canvis en el trajecte dels autobusos nocturns que circulen per aquest entorn i en el carrer Colón, que passarà a tindre dos carrils bus-taxi i un només per a trànsit privat.