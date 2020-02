La mostra col·lectiva 'Americana' retrata en Plastic Murs el "desgast de la societat de consum"

La mostra, que es podrà visitar fins al 13 de març en l'espai del carrer Dénia, reuneix peces dels creadors David Rice, Drew Leshko, Jessica Hess, Kevyn Cyr, Scott Listfield i The Perez Bros, detalla la galeria en un comunicat.

Segons explica el consultor d'art i comissari Fran Picazo, "dins dels nous corrents de l'art contemporani nord-americà, destaca una línia de marcat perfil reflexiu que reprèn amb força la representació a través de les obres d'un metarelat, on s'emfatitza la degradació de l'entorn urbà propi, el quotidià i el desgast de la societat de consum".

Aquest moviment, prossegueix, "propicia la creació d'obres desenvolupades sota una òptica reflexiva pròpia de les subcultures que conformen una societat dispar i variada, representades en un format nostàlgic i intimista i que són motiu d'aquesta exposició".

Així, 'Americana' basa la seua composició en una cuidada selecció de mirades d'actualitat i escenaris; en ocasions distòpics, que conviuen en l'imaginari de David Rice, Drew Leshko Jessica Hess, Kevin Cyr, Scott Listfield i The Perez Bros, que componen la crida a ser avantguarda americana i que traslladen per primera vegada a Europa, en format de mostra col·lectiva, els seus interessants punts de vista.

COSTUMISME, REALISME I FICCIÓ FUTURISTA

El crític afig que amb aquesta proposta Plastic Murs reuneix les mirades i les formes d'entendre l'entorn dels artistes que componen la mostra, les seues obres representen d'una forma transversal conceptes creatius, proposant a l'espectador escenaris on, "costumisme, realisme ficció futurista, són el resultat artístic d'una potent narrativa argumental".

En les obres subjau una societat "sumida en una nostàlgia col·lectiva, que enyora l'època daurada on tot era nou, excitant i on la seua història i la cultura popular formaven part de l''american way of life' del passat segle", conclou.