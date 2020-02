Economia i Hisenda acorden que Fira València siga una empresa pública "sense deixar de costat" la cogestió públic-privad

Així ho ha avançat el propi Climent en un esmorzar informatiu per a presentar el Pla de Promoció Exterior 2020, en ser preguntat pel futur del recinte firal.

El conseller ha explicat després d'una primera reunió amb Soler, tots dos s'han mostrat d'acord en què Fira València siga una "empresa pública" i a "treballar pas a pas de manera evolutiva" per a definir un model que "ajude a dinamitzar eixe instrument per a la nostra economia".

En pròximes trobades desenvoluparan eixe model, amb l'objectiu que Fira València "traga tot el seu potencial" i que, segons Climent, "és molt més que el que en aquest moment" presenta. En aquest sentit ha citat un estudi de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE) que assenyala que el recinte firal suposa el 0,6% del PIB de la Comunitat Valenciana i que el 0,6% de l'ocupació es desenvolupa allí, un potencial que Climent augura que, com a mínim, "podria ser el doble".

Des del seu punt de vista, Fira València ha de ser una empresa pública "i després ha d'haver-hi eixa cogestió, eixa cooperació públic-privada que no deixarem mai de costat per a potenciar encara més un recinte que realment és fonamental i que moltes vegades està deixat de costat per a la nostra economia", ha incidit.

Birmingham, Frankfurt o Milà podrien ser espills en el qual mirar-se, ha apuntat el conseller, qui en tot cas ha advocat per treballar "des del diàleg, el consens i l'acord".

Quant a la possibilitat de subrogar la plantilla de la institució firal, Climent s'ha mostrat a favor: "No podem malgastar el coneixement que tenim en la Fira de com desenvolupar les fires, seria un error garrafal perdre-ho", ha advertit.

"Si volem una economia del coneixement en tots els àmbits, ací tenim una sèrie de gent que ha aportat un coneixement que ha fet factible que en aquests moments en la gestió tinguem beneficis", ha argumentat.

A més, atés que Fira València ja està donant beneficis, Climent creu que el Govern valencià no hauria de posar "ni un euro" per a pagar els salaris dels treballadors, una cosa que es faria amb els recursos que generara la pròpia institució, tal com ocorre en l'actualitat, ha assenyalat.

El conseller d'Economia Sostenible ha aprofitat per a posar en valor la tasca de "recuperació de fires" que està duent a terme el seu departament i ha citat exemples com el retorn de la Fira Internacional de Moda Infantil i Juvenil (FIMI) a València després de sis anys fora o la de Home Tèxtil, que tornarà juntament amb una Fira Habitat "repotenciada" amb més metres i expositors. I també Cevisama s'ha "reforçat", ha afegit.

Per a Climent, açò s'ha aconseguit gràcies a l'"estricta col·laboració" amb les cambres de comerç i l'Icex, un "paradigma" de cooperació.